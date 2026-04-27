La posesión de Mercedes Caicedo como nueva presidenta de la Judicatura tiene fecha definida

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Mercedes Caicedo asume este miércoles la presidencia del Consejo de la Judicatura ante la Asamblea.

La Asamblea posesiona hoy en Quito a Mercedes Caicedo y Ramón Echaiz para liderar la Judicatura.

Caicedo llega a la Judicatura tras una polémica designación del CPCCS marcada por pugnas judiciales.

La Asamblea Nacional de Ecuador posesionará este miércoles 27 de abril de 2026 a Mercedes Caicedo como la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura. El acto oficial, que incluye la designación de Ramón Echaiz como vocal suplente, se realizará de forma presencial en la sede legislativa de Quito tras la selección efectuada por el CPCCS de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia.

Detalles de la posesión en la Asamblea Nacional

El Legislativo convocó a la sesión número 90 del Pleno para las 17:30, con el objetivo de formalizar el cambio de mando en el organismo administrativo de la Función Judicial. Según la convocatoria oficial, el encuentro requiere la asistencia física de los asambleístas en la capital.

Mercedes Caicedo y Ramón Echaiz llegan al cargo luego de un proceso de selección en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) el pasado 24 de abril. La terna, remitida originalmente por Marco Rodríguez, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), también incluyó a Paquita Chiluiza, quien no alcanzó los votos necesarios.

Paquita Chiluiza, Ramón Echaiz y Mercedes Caicedo integran la terna de la Corte Nacional de Justicia para la presidencia del Consejo de la Judicatura.CORTESIA/CPCCS

Datos clave de la jornada legislativa:

Fecha : Miércoles 27 de abril de 2026.

: Miércoles 27 de abril de 2026. Hora : 17:30.

: 17:30. Lugar : Sede de la Asamblea Nacional, Quito.

: Sede de la Asamblea Nacional, Quito. Autoridades a posesionar: Mercedes Caicedo (Principal) y Ramón Echaiz (Suplente).

Un proceso marcado por tensiones legales

La llegada de Caicedo a la Judicatura ocurre en un contexto de alta tensión política. El proceso de designación ha enfrentado críticas por el presunto incumplimiento de una medida judicial que involucraba a Alexandra Villacís. Esta última reclamaba el cargo tras la renuncia de Mario Godoy, quien dejó la institución en medio de un juicio político.