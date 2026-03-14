México captura presunto líder de red de tráfico de migrantes que iban a EE.UU.

Las víctimas serían guatemaltecas y buscanban llegar hasta Estados Unidos por El Paso, Texas

Ruta. Migrantes eran conducidos por Texas para llegar a su destino.

Agentes de las fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron al presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes provenientes de Guatemala con destino a Estados Unidos, en concreto a la ciudad fronteriza de El Paso (Texas), en un operativo en el que colaboraron autoridades del país vecino.

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Detalles de la captura del presunto líder de red de migrantes

En un mensaje grabado, el vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara, identificó al arrestado como Gonzalo ‘N’, alias El Bori, a quien acusó de liderar una red dedicada a ingresar a personas migrantes hasta Estados Unidos, a través del cruce fronterizo de la mexicana Ciudad Juárez, en el estado norteño de Chihuahua, con la localidad texana de El Paso (Texas).

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Junto a él los agentes detuvieron a otras cuatro personas más en distintos domicilios de Ciudad Juárez, donde presuntamente tendrían su lugar de operaciones.

Los investigadores los acusan de sendos delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.

Al menos desde 2024 contaban con “casas de seguridad” para albergar a los migrantes provenientes de Guatemala hasta que podían introducirlos de manera ilegal a territorio estadounidense, detalló este viernes el vocero de la FGR.

El operativo contó con efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, de la Marina y Centro Nacional de Inteligencia, así como con la colaboración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de la administración de Estados Unidos.

Los sospechosos fueron presentados ante un juez de control para que defina su situación jurídica.

Migrantes caminan en la plaza en el municipio de Tapachula, en el estado de Chiapas (México). EFE

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