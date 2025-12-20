El MSP confirmó primer caso de influenza A(H3N2) variante K en Ecuador

Según la entidad pública, el caso fue detectado a tiempo y se siguen los protocolos para la atención del paciente.

El Ministerio de Salud Pública hizo un llamado para que la ciudadanía se vacune contra la influenza.

El Ministerio de Salud Pública confirmó el primer caso en Ecuador de influenza A(H3N2), variante K. El anuncio se realizó la mañana de este 20 de diciembre de 2025, a través de un comunicado publicado en su página oficial.

El paciente en el que se detectó la variante es del Austro ecuatoriano. “Como Ministerio de Salud Pública, mantenemos activos los sistemas de vigilancia epidemiológica y el monitoreo permanente de virus respiratorios a nivel nacional”, señaló la entidad.

Además, se informó que el caso fue identificado de manera oportuna. El paciente se encuentra bajo seguimiento médico y “cumple con los protocolos establecidos para este tipo de infección respiratoria”, según detalló el MSP.

Las recomendaciones del organismo de salud

“Reiteramos a la población la importancia de mantener medidas preventivas, como el lavado frecuente de manos y el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios. Ante cualquier signo de alerta, acuda oportunamente a los servicios de salud”, indicó el Ministerio.

Esta enfermedad ha sido catalogada como la “súper gripe”. El 12 de diciembre de 2025, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nota informativa para actualizar a los países sobre el aumento de la circulación del virus de influenza A(H3N2), subclado K (J.2.4.1), en varias regiones del mundo.

El organismo reiteró el llamado a fortalecer la vigilancia epidemiológica y a promover la vacunación, especialmente entre adultos mayores y personas con factores de riesgo. Además, instó a garantizar el tratamiento oportuno de los casos y a preparar los servicios de salud ante una posible actividad temprana o más intensa de enfermedades respiratorias.

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador recordó que la vacunación contra la influenza continúa disponible de manera gratuita en los centros de salud del país, especialmente para los grupos prioritarios.

