Segundo 'Vacunatón' este domingo 21 de diciembre: jornadas masivas en todo el país

La actividad se realizará entre las 10:00 y las 16:00 en diversos puntos registrados en la plataforma del Ministerio de Salud

Ecuador desarrollará este domingo 21 de diciembre de 2025 una nueva jornada masiva de vacunación a escala nacional.

Ecuador desarrollará este domingo 21 de diciembre de 2025 una nueva jornada masiva de vacunación a escala nacional, como parte de las acciones de fortalecimiento de la salud pública y prevención de enfermedades respiratorias, especialmente frente al incremento estacional del virus de la influenza.

La actividad se realizará entre las 10:00 y las 16:00 en diversos puntos estratégicos del país, habilitados para facilitar el acceso de la ciudadanía a las vacunas. El objetivo principal es reducir la circulación del virus de la influenza, cuya propagación suele intensificarse entre noviembre y enero, y reforzar la protección de los grupos considerados prioritarios.

Entre los sectores a los que está dirigida la campaña constan niñas y niños de entre seis meses y seis años, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas. Las autoridades sanitarias recalcan que la vacunación es una de las principales herramientas para prevenir complicaciones graves asociadas a infecciones respiratorias.

El primer Vacunatón movilizó a 2.368 profesionales de la salud y permitió inmunizar a 61.502 personas. Cortesía

Respuesta de los ciudadanos al Vacunatón

Según datos oficiales, el primer Vacunatón movilizó a 2.368 profesionales de la salud y permitió inmunizar a 61.502 personas. De ese total, 56.495 ciudadanos pertenecientes a grupos prioritarios recibieron la vacuna contra la influenza, mientras que 5.007 niños, niñas y adolescentes completaron dosis del esquema regular, que los protege frente a varias enfermedades.

La campaña de vacunación contra la influenza se mantendrá activa hasta marzo de 2026. Hasta la fecha, el despliegue de brigadas del Ministerio de Salud Pública tuvo resultado en 369.674 dosis a nivel nacional.

La vicepresidenta María José Pinto subrayó la importancia de proteger especialmente a la población infantil y a los adultos mayores frente al virus. Las vacunas se aplican de manera gratuita.

Los puntos habilitados para la jornada pueden consultarse en el portal oficial del Ministerio de Salud Pública: www.salud.gob.ec

