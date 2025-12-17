Vacunación contra la influenza en Guayaquil: puntos habilitados y horarios

La campaña de vacunación contra la influenza continúa hasta marzo de 2026. Revisa los centros de salud habilitados y horarios

La campaña de vacunación contra la influenza continúa activa en Guayaquil y otros cantones de la Zona 8 hasta marzo de 2026, según el Ministerio de Salud Pública (MSP). La medida busca reforzar la protección de los grupos más vulnerables ante el incremento de casos de influenza A H3N2 y la cercanía de las celebraciones de fin de año.

En las últimas semanas, los síntomas gripales se han multiplicado entre la población, lo que ha generado inquietud ciudadana sobre los puntos disponibles para acceder a la vacunación.

El MSP recomienda la inmunización prioritaria de:

Niños menores de 5 años

Adultos mayores

Mujeres embarazadas

Personas con discapacidad

Pacientes con enfermedades crónicas

Estos grupos presentan mayor riesgo de complicaciones graves asociadas a la influenza.

Puntos de vacunación contra la influenza en Guayaquil

De acuerdo con el portal oficial del Ministerio de Salud, estos son los centros de salud habilitados en Guayaquil, dentro de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón):

Parroquia Ximena

Mariuxi Febres Cordero, Guasmo Sur, Guasmo Norte, Cotopaxi, Reina del Quinche, Cóndor, Proletarios sin Tierra, Florida, Guasmo Central, Casitas del Guasmo, 25 de Enero, Floresta, Pablo Neruda, Unión de Bananeros, Centro de Salud Trinitaria, Camino al Sol, Fertisa, Guasmo Oeste Manglar, Rumiñahui, Trinitaria 1, 2 y 3, Centro de Salud N.° 3, Guangala.

Parroquia García Moreno

Centros de salud N.° 2, 5 y 10.

Parroquia Letamendi

Centro de Salud N.° 14, Barrio Lindo.

Parroquia Febres Cordero

Centro de Salud N.° 11, Cisne 2, Centro de Salud 8, Indio Guayas, Colmena, Huerfanitos, Santiago de Guayaquil, 28 de Febrero, Héroes del 41, La Laguna, Mariscal Sucre, San Francisco de Asís, San José, Centro de Salud 13 y Centro de Salud 6.

Parroquia Urdaneta

Centros de salud N.° 9 y 12.

Parroquia Olmedo

Centro de Salud N.° 4.

Parroquia Tarqui

Centros de salud N.° 1 y 15, Atarazana, Sauces 3, Francisco de Orellana, Juan Montalvo, Materno Martha de Roldós, Mapasingue Este, Justicia Social, Estrella de Belén, Ficoa de Montalvo, Luchadores del Norte, Centro de Salud 7, 9 de Enero, 29 de Abril, 12 de Octubre, 34 de Octubre, Chongón, Puerto Hondo, El Cerro, Materno Infantil Francisco Jácome, Gallegos Lara, Prosperina.

Pascuales

Los Vergeles, Las Orquídeas, Materno Infantil Bastión Popular, Pascuales, Bastión Popular 1 y 3, Flor de Bastión 1, 2 y 3, El Fortín.

Zonas rurales

Tenguel: San Rafael Juan Gómez Rendón: Cerecita

La mayoría de centros de salud atienden de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00, aunque se recomienda consultar directamente en cada unidad o en la página oficial del MSP para confirmar disponibilidad.

El MSP mantiene un monitoreo continuo en el país de los virus respiratorios circulantes, incluida la influenza.

