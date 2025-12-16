Vacunación contra la influenza en Ecuador: ¿Dónde y cuándo inmunizarse?

La vacuna es gratuita. El Ministerio de Salud Pública ha manifestado que cuenta con 4.5 millones de dosis

Desde noviembre de 2025, el Ministerio de Salud Pública inició una campaña de vacunación contra la influenza.

Como medida de prevención de enfermedades respiratorias, el Ministerio de Salud Pública (MSP) está realizando una campaña de vacunación. Esta jornada durará hasta marzo de 2026.

¿Por qué se debe vacunar?

Esta campaña oficial de inmunización inició el mes pasado, con el objetivo de proteger especialmente a los grupos de riesgo. Entre ellos: menores de edad, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, con discapacidad, incluyendo a sus cuidadores, y mujeres embarazadas.

Además, de prevenir casos graves y hospitalizaciones por el virus de la influenza. Así como reducir la circulación del virus, que se incrementa principalmente entre los meses de noviembre, diciembre y enero.

LE INVITAMOS A LEER: El comercio chino conquista nuevas calles del centro-sur de Guayaquil

Silencio del IESS tras ‘Los Dueños de la Salud’: afiliados exigen respuestas Leer más

El pasado domingo 14 de diciembre, funcionarios del MSP estuvieron en 900 puntos, entre centros de salud, mercados, iglesias y parques, en todo el país. La brigada se realizó entre las 10:00 a 14:00.

Sin embargo, la ciudadanía todavía puede ir a los diferentes centros médicos de primer nivel del ministerio cercanos a sus domicilios para que le apliquen la vacuna contra la influencia, de manera gratuita. Los sitios médicos pueden ser revisados en el portal web del MSP.

Esta acción sanitaria fue dispuesta, debido a que, en Ecuador, al igual que en el resto del mundo, circulan varios virus respiratorios a la vez, incluyendo diferentes tipos de Influenza (A/H1N1, A/H3N2, B), Virus Sincitial Respiratorio (VSR), y el SARS-CoV-2 (COVID-19), indica la cartera de Estado. Para esto, el MSP cuenta con 4.5 millones de dosis, de acuerdo con información del portal digital del ministerio.

¿Cuántas veces hay que vacunarse contra la influenza?

Esta vacuna contra la influenza se aplica en una sola dosis para adultos. Sin embargo, los niños de seis a once meses deben recibir dos dosis con un intervalo de un mes. Para estos últimos, el MSP ha determinado que ellos se les podrá administrar la primera dosis hasta el 1 de febrero de 2026.

LE PODRÍA INTERESAR: Justicia adelanta juicio del caso Triple A: nueva fecha cae en plena Navidad

La vacunación anual contra la influenza es fundamental para prevenir complicaciones en tu salud.



Acude a nuestros establecimientos de salud hasta marzo 2026 y vacúnate💉.#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/iBhmDtIUFt — Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) December 15, 2025

RELACIONADAS La Fiscalía conoce denuncia contra prestadores de salud del IESS

Derivaciones del IESS a clínicas privadas: sindicatos y cámaras exigen transparencia Leer más

¿Cómo se contagia la Influenza?

De persona a persona. El virus de la influenza viaja a través de la saliva que se expulsa al hablar, toser o estornudar. También se contagia por tocar superficies contaminadas con este virus, por ejemplo: manijas de las puertas, teclados, teléfonos, barandas, entre otros.

¿En qué momentos se puede contagiar?

Los adultos pueden contagiar desde un día antes de que los síntomas se desarrollen, hasta luego de 24 horas de desaparecida la fiebre sin medicamentos para ello (usualmente, entre cinco y siete días después del inicio de la enfermedad, aunque el período puede extenderse sobre todo en niños).

LEA: Se prevé invertir hasta $900 millones en la construcción del Quinto Puente

Entre las recomendaciones que se debe acoger ante la presencia del virus de la influenza, están:

La vacunación anual contra la influenza es fundamental para prevenir complicaciones.

Medidas preventivas diarias: evita el contacto con personas enfermas, lávate las manos con frecuencia y cubre tu boca al toser o estornudar.

Acude al centro de salud más cercano en caso de presentar fiebre mayor a 38°C, tos o dolor de garganta intensos o en caso de identificar signos de alarma como dificultad al respirar, pérdida de la conciencia.

No automedicarse.

Sitios de vacunación

En la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, hay 115 establecimientos del MSP habilitados.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!