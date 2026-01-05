Miguel Nazareno, el sueño lo apagó una bala, pero su padre lo sostiene con fútbol

La muerte del jugador de Independiente Jr dejó un vacío irreparable en Ismael Nazareno, quien aplaca el dolor siendo técnico

Ismael Nazareno padre del jugador Miguel a finales del diciembre del 2025 recibió apoyo de pelotas para los chicos de Socio Vivienda 2.

El fútbol también llora. Y a veces, cuando no alcanza el aire, se convierte en un salvavidas. El 5 de noviembre de 2025, Ecuador despertó con una noticia que dolió en silencio: una bala apagó los sueños de Miguel Nazareno, volante 10 de Independiente Juniors con apenas 17 años. El chico, quien había jugado los últimos partidos en Cuenca, perseguía la pelota y la esperanza de una grande.

Aunque Miguel vivía en Chillón Jijón, en el último feriado de Difuntos llegó a Guayaquil para ver a su padre, Ismael Nazareno, entrenador de la escuela de fútbol que lleva su nombre en Socio Vivienda 2.

El papá, en su intento de protegerlo del peligro que reina en ese sector, lo llevó a pasar unos días en su antigua casa, en la 15 y la K, suburbio porteño, pero no sirvió de nada. Una bala detuvo su carrera, su futuro. Dos meses después, el dolor sigue ahí, intacto, pero el padre volvió a la cancha.

Ismael Nazareno comanda el grupo de entrenadores que imparten sus conocimientos a chicos en Socio Vivienda 2. CARLOS KLINGER

Sigue trabajando en la cancha donde su hijo entrenaba de pequeño

Ismael entrena hoy a niños que sueñan con salir del barrio, con cambiar su historia.

La cancha de tierra y polvo, es el refugio ahora de Nazareno, quien camina con el silbato colgado en el pecho y el alma rota, mirando correr a niños que podrían ser su hijo.

Dice que ríe para no llorar, aunque a veces la tristeza puede más; pero esta vez decidió hablar con EXPRESO y abrir el corazón. Contar cómo el fútbol lo sostiene mientras la justicia aún busca respuestas.

Y es que en Socio Vivienda 2, el fútbol no borra el dolor. Lo acompaña y, a veces, lo mantiene en pie.

Una forma de salvar vidas con el futbol en Socio Vivienda 2

Miguel Nazareno y su sueño truncado a los 17 años. Cortesía

¿En qué cambió su vida con la partida de Miguel?

Cambió en todo. En la vida, en la familia, en nosotros. Ha cambiado absolutamente todo. No solo lo criamos para que sea futbolista. Iba muy bien encaminado, pero antes de eso era nuestro hijo, lo adorábamos como era. Ha dejado un vacío inmenso en toda nuestra familia. Nada es igual. Solo lo tuvimos 17 años de su vida y ahora está en el cielo.

¿Considera que el fútbol es como un salvavidas para usted? No ha parado de entrenar a los chicos del sector.

Ahora, gracias a Dios, tengo la escuela aquí en Socio Vivienda 2. No tengo el apoyo que debería, pero estoy seguro de que con lo que sé de fútbol puedo servir de mucho a estos chicos. Las ganas de seguir viviendo están. Hay que darle y seguir para adelante, recordando los momentos bellos, como él era.

¿Qué se le viene a la mente cuando ve entrenar a estos pequeños?

En cada niño que entrena aquí veo a mi hijo. En cada niño que corre, es como si estuviera entrenando a Miguel. Él ya no está con nosotros, pero me sirve de inspiración saber que desde el cielo nos está viendo.

Es fuerte decir que en cada niño ve reflejado a su hijo...

Me refleja a mi hijo por cómo era. Eso me da más ganas de seguir ayudando a los chicos, motivándolos para que salgan adelante. Desde el cielo, Miguel es mi motivación. A Dios todos los días le pido fortaleza y sabiduría para soportar este dolor inmenso. Dios se lo llevó, Él sabrá por qué. Ahora toca ver qué nos depara la vida y seguir adelante.

Miguel Nazareno era el '10' de la Sub-16 de Independiente Juniors. cortesia

Necesita el apoyo para seguir en su trabajo

Su objetivo es seguir impulsando y formando a más jugadores como Miguel en Socio Vivienda 2.

Esa es la idea principal. Seguir impulsando lo más que se pueda a los chicos de aquí, tratar de ayudarlos con el apoyo de ustedes, Diario EXPRESO, que son los únicos que se acercan a este sector. A mí, como entrenador, me toca dar lo que sé de la cancha, y con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Esperamos que la gente nos apoye. En los últimos días de diciembre recibimos pelotas como ayuda, y eso es una motivación para seguir trabajando por estos chicos, que son el reflejo de mi hijo Miguel.

¿Cuál es su proyección al trabajar en esta cancha?

Impulsar a los chicos. Gracias a Dios tenemos una linda cancha. Sé que es la última de Guayaquil, de aquí ya no hay más urbanizaciones. Esperamos que la gente nos apoye con insumos deportivos. Aquí hay mucho talento, pero no tenemos el respaldo. Trato de hacer lo que más se puede, pero falta ayuda. Ya han salido varios jugadores a Independiente del Valle, Aucas, Liga de Quito, Astillero. Además hay chicos en otros deportes. Esperamos el respaldo, nada más.

