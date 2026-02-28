Sebastián Betancourt: “Con la nueva planta triplicaremos la producción de pinturas”

Wesco inauguró una nueva planta de producción para ampliar su capacidad productiva y atender la demanda local y externa

Tras 13 años de operar en un predio arrendado, la planta de producción de Pinturas Wesco dejó la zona industrial de Carcelén, en el norte de Quito, y se trasladó a Caspigasi, en la vía a Calacalí, un sector rural con mayor proyección para el desarrollo industrial.

En este espacio, que está en las afueras de la capital, la firma inauguró su propia planta, en la que se proyecta ampliar su capacidad productiva con la incorporación de procesos automatizados e infraestructura más eficiente. El cambio responde al crecimiento sostenido de la empresa y a la necesidad de contar con mayor espacio para atender la demanda.

- Wesco inauguró una nueva planta de producción ¿Qué representa esta inversión?

- Esta es una de las inversiones más importantes del grupo en el país, que nos permite modernizar la operación, elevar estándares en la industria y proyectarnos a largo plazo. También tiene impacto en la creación de empleo y en la eficiencia productiva, lo que nos ayudará a atender mejor al mercado local y fortalecer exportaciones.

- ¿Qué les impulsó a realizar esta nueva inversión?

- Operábamos en Carcelén Industrial, en un terreno alquilado. Estuvimos allí 13 años desde que adquirimos la empresa en 2013. Pero la expansión urbana y el crecimiento de la operación nos llevaron a buscar un espacio propio, con mayor proyección industrial.

Además, la capacidad productiva representaba ya un limite para atender a más clientes. En los últimos dos años tuvimos que alquilar bodegas porque no contábamos con el espacio para almacenar la materia prima. Y, en ciertas temporadas de este último año, debíamos trabajar incluso en dos y hasta tres turnos.

- ¿A cuánto asciende la inversión en la nueva planta?

- En la nueva planta se invirtieron más de $15 millones.

Impacto de la inversión en la producción de pinturas

- ¿En cuánto aumentará la capacidad productiva con la nueva planta?

- La nueva planta nos permite triplicar la producción. Pasamos de algo más de 2,5 millones de galones anuales a más de 8 millones de galones. En litros, la capacidad puede alcanzar hasta 30 millones anuales, que nos permitirá ser la empresa número uno del país, en este sector. Además, reducimos el tiempo de producción por lote de cinco horas a una hora y media.

- ¿Cuántas plazas de empleo se crearon tras esta inversión?

- Hace dos años Wesco tenía alrededor de 60 empleados; hoy somos 115. Durante la construcción se generaron más de 400 empleos indirectos. Además, el perfil de contratación ha evolucionado hacia más ingenieros por el alto nivel de automatización. El 98% de la operación es automatizada.

En todo el Grupo Krear somos casi 1.000 empleados, cada que abrimos una nueva tienda esa cifra crece.

- La nueva planta cuenta con la certificación EDGE Zero Carbon. ¿Qué les aporta en la práctica y por qué fue importante alcanzar ese estándar?

EDGE es una certificación internacional que se usa para evaluar qué tan sostenible es un proyecto desde su construcción. En nuestro caso, EDGE Zero Carbon es el nivel más alto y para nosotros es un hito porque buscamos demostrar que sí se puede hacer una fábrica con estándares mundiales y con sostenibilidad como eje.

La certificación revisa eficiencia energética y de agua, materiales y diseño: por ejemplo, griferías e inodoros de bajo consumo, criterios de ventanas para reducir transferencia de calor, aprovechamiento de luz natural y, en nuestro caso, el aporte de paneles solares. En Ecuador hay pocas construcciones con este nivel de certificación y, en pinturas, somos los únicos. El siguiente paso es avanzar a certificaciones en la operación.

La demanda de pinturas en el mercado interno y externo

- ¿Qué sectores atiende Wesco y cuál tiene mayor peso?

- Atendemos arquitectura, metalmecánica, industrial, madera, vial y pintura electrostática, en la que somos más competitivos. El segmento arquitectónico es alrededor del 65 % de nuestras ventas. Luego siguen metalmecánica e industrial.

- ¿A qué industria se destina la pintura electrostática?

- Esta pintura es un recubrimiento en polvo que se aplica mediante carga electrostática y se cura en horno. Tiene una alta durabilidad, de hasta 15 o 20 años. El 98% de las bombones de gas del país son pintadas con nuestra pintura electrostática. Además, este es uno de los segmentos donde tenemos mayor fortaleza y potencial exportador.

- ¿Qué peso tienen las exportaciones y a qué destinos llegan?

- Las exportaciones representan alrededor del 1 % de nuestras ventas y aspiramos a llegar al 1,5 % en 2026. Exportamos a Colombia, El Salvador, Estados Unidos y Perú. Exportar pinturas a base agua es complejo por los costos logísticos, pero en productos especializados como la pintura electrostática somos más competitivos.

Impacto de la tensión comercial en la producción de pinturas

- ¿Cómo impacta la tensión comercial entre Ecuador y Colombia, y los aranceles de EE.UU. en su operación?

- Nos obligan a ajustar estrategias. En algunos casos adelantamos compras, negociamos con proveedores y clientes para compartir costos o buscamos mercados alternativos como Perú, por ejemplo. También evaluamos cambiar de origen algunos insumos si dejan de ser competitivos. Pero al final del año esperamos lograr la meta de crecer en exportaciones.

- Es un desafío crecer en las condiciones actuales, una tasa del 30 % es alta

- Sí, es altísima, pero hemos negociado con los clientes para adelantar ciertas compras. Nosotros importamos insumos desde Colombia que son claves para la producción como resinas, aditivos, pigmentos y nos toca negociar con los proveedores para cubrir en partes el arancel. Además, nuestra expectativa es que esta situación no dure mucho porque afecta a muchos sectores. Esperamos que en los próximos meses se aclaré el panorama. No está claro si se va a mantener, cuánto tiempo. Eso no nos permite tomar decisiones, pero tratamos de acoplarnos a lo que tenemos.

- ¿Esta incertidumbre frenará otras inversiones planificadas?

- A través de Pintulac abrimos entre cinco y ocho tiendas al año. Ya tenemos 73 tiendas a nivel nacional y seguimos creciendo con nuevas aperturas en distintos puntos del país, porque el canal de tiendas es clave para acercarnos al cliente y mejorar atención y cobertura.

- ¿Por qué invertir en Ecuador pese a la incertidumbre política y económica?

- Porque mi padre Walter Betancourt nos inculcó que los tiempos perfectos no existen. En cualquier país pueden cambiar las reglas de un momento a otro; incluso en Estados Unidos hoy se habla de aranceles. Para nosotros la decisión se sostiene en el crecimiento del mercado, en la calidad del producto y en una visión de exportar más. Es una decisión con razonamiento económico: invertir para hacer industria de nivel mundial desde Ecuador y hacer que funcione.

- ¿Cuánto proyectan crecer en 2026 frente a los resultados obtenidos en 2025?

- 2025 fue un año récord. Pasamos de facturar $22,8 millones en 2024 a $28,8 millones en 2025, un crecimiento cercano al 27 %. Venimos de varios años con récords consecutivos y nuestra meta es sostener crecimientos superiores al 15 % anual.

Perfil

Empresa

Pinturas Wesco, que es parte del Grupo Krear, inauguró una nueva planta en Quito. Con esta inversión la firma prevé ampliar su capacidad productiva y responder a la demanda del mercado local e internacional. La empresa cerró 2025 con un crecimiento de ventas del 26,3 % frente a 2024. Para este año advierten desafíos por la tensión aranceleria.

