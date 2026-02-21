Cacao de Ecuador: su sabor y aroma logran triple oro en el Cacao of Excellence

Este premio es conocido como el “Oscar” dentro del sector cacaotero. Tres empresas productoras fueron reconocidas

El sabor y aroma del cacao ecuatoriano fue reconocido a escala internacional. Tres cacaos de Ecuador obtuvieron medalla de oro en el Cacao of Excellence 2025, considerado como el “Oscar” para este sector productivo. Este evento internacional es el más prestigioso del mundo en evaluación de esta fruta tropical, informó este 21 de febrero de 2026 la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao).

Para Anecacao este triple reconocimiento internacional refuerza el posicionamiento de Ecuador como origen de cacao de alta calidad y “proyecta al mundo el trabajo de toda la cadena, desde el productor hasta la exportación”.

Este resultado se dio tras una competencia internacional que analizó 191 muestras provenientes de 45 orígenes, bajo un protocolo técnico que combinó análisis físico y cata sensorial a ciegas. Tras este proceso solo 50 muestras avanzaron a la etapa final, en la que un jurado internacional definió las medallas por continente y países.

¿Qué productores de Ecuador ganaron el “Oscar” del cacao?

En el caso de Ecuador los galardonados fueron:

A&D Sánchez Cocoa Export, ubicada en la provincia de Los Ríos.

Costa Esmeraldas Cacao Co, ubicada en la provincia de Esmeraldas.

Bean & Co Processing - Beanprocessing S.A, ubicada en la provincia de Guayas.

“Este triple oro demuestra que el Ecuador compite y gana en los más altos estándares internacionales. Es el resultado del trabajo articulado entre productores, exportadores y una institucionalidad que apuesta por la calidad como eje estratégico del país”, señaló Merlyn Casanova, directora ejecutiva de la Anecacao.

La premiación fue en Chocoa, en Ámsterdam, durante la Semana del Cacao, un espacio en el que Anecacao también participó en actividades de promoción del cacao ecuatoriano. Cacao of Excellence es un programa internacional con sede en Roma, en Italia. Es coordinado por Julien Simonis, reconocido como la principal competencia mundial que premia la calidad de esta fruta.

El cacao de Ecuador es reconocido a escala mundial

Esta no es la primera vez que Ecuador recibe este tipo de logros. En la edición 2023 de Cacao of Excellence se llevaron este reconocimiento:

La hacienda San José, que obtuvo medalla de oro en Sudamérica.

Chocolates Pieandino – Alfredo Cuadro Guerrero obtuvo medalla de plata en Sudamérica.

¿Por qué es importante Cacao of Excellence?

Cacao of Excellence es un programa internacional de referencia para este sector. En este espacio se evaluá y premia la calidad y el sabor del cacao en el mundo. Este producto es utilizado tradicionalmente para elaborar chocolates, postrería o cocina gourmet. Pero, además, ahora se realizan otras preparaciones como cremas, perfumes, productos de skincare y hasta licores.

Este programa está hosteado por la Alianza de Bioversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), organizaciones de investigación agrícola que forman parte del CGIAR, una de las plataformas de ciencia agrícola más grandes del mundo.

