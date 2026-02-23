Ignacio Bustamante: “Una tasa del 30 % de Colombia sería imposible de absorber”

Novopan cerró 2025 con un crecimiento del 10 % en ventas. La posible tasa del 30 % en Colombia genera preocupación

La industria forestal de Ecuador cerró 2025 con un desempeño histórico, con exportaciones por más de $737 millones y un crecimiento del 13,41 % frente a 2024, según la Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera (AIMA).

Sin embargo, la posible imposición de una tasa del 30 % para los productos ecuatorianos que ingresan a Colombia -en respuesta a la tasa de seguridad del 30 % que aplica Ecuador- genera preocupación. Para conocer, en parte, la situación del sector Diario EXPRESO mantuvo una entrevista con Ignacio Bustamante, presidente Ejecutivo de Novopan.

La industria forestal alcanzó un récord de exportaciones en 2025. ¿Qué representó este auge para Novopan?

Fue un muy buen año. En general, la industria forestal tuvo un desempeño relevante y superó a años anteriores. Para Novopan, específicamente en la línea de tableros, fue un año muy importante, mejor que 2024. Nuestras ventas crecieron alrededor del 10 %.

Ocupamos la capacidad completa de producción, especialmente en el segundo semestre, que fue mejor que el primero. Nuestros principales mercados, como Perú y Colombia, se comportaron bien.

¿A qué atribuye ese crecimiento del 10 %?

Principalmente al buen desempeño de los mercados regionales. No dependemos exclusivamente del mercado local. Si bien Ecuador es importante y en el segundo semestre mostró un crecimiento relevante en construcción, Perú y Colombia mantuvieron un comportamiento favorable.

Somos líderes de mercado en Ecuador, con más del 60 %, y en Perú y Colombia con alrededor del 35 %.

La tasa de seguridad del 30 % y sus efectos en la industria forestal

Considerando la importancia de Colombia ¿Qué impacto tendría una tasa del 30 % para sus productos, que ingresan al país vecino?

Hasta ahora no nos ha afectado porque la medida no se ha aplicado. Sin embargo, sería muy grave. El 30 % de nuestra producción va a Colombia. Una tasa del 30 % es imposible de absorber, ni por nosotros ni por nuestros clientes.

Si hacemos un análisis simple, implicaría suspender un turno de producción. Para Colombia despachamos aproximadamente 15 contenedores diarios. No es un volumen que se pueda reemplazar rápidamente.

¿El impulso a la construcción en Ecuador podría compensar una eventual pérdida del mercado colombiano?

El impulso a la construcción ayuda a la demanda de tableros, pero no compensa. Novopan entra sobre todo en la etapa de acabados, por lo que el efecto no es inmediato, y el mercado local no tiene tamaño para reemplazar un volumen como el de Colombia.

La empresa evalúa acciones ante la posible tasa de Colombia

¿Qué acciones han tomado ante esta eventual amenaza?

Hemos hecho gestiones ante el Gobierno ecuatoriano, a través de la Cancillería y el Ministerio de Producción, y también con colegas colombianos. Confiamos en que prevalezca el diálogo y se levante la medida. Igual estamos trabajando en un plan de contingencia para tratar de minimizar el efecto, que sería muy grave.

"Confiamos en que prevalezca el diálogo y se levante la medida. Igual estamos trabajando en un plan de contingencia" Ignacio Bustamante

¿En que consiste su plan de contingencia?

Estamos buscando colocar parte de ese volumen en otros destinos, pero abrir mercados toma meses o incluso años. En Colombia llevamos 40 años construyendo marca. No se puede sustituir eso de la noche a la mañana. El plan solo permitiría minimizar el impacto.

Novopan tiene presencia en 15 países ¿Qué otros destinos están explorando?

Sí, de los 15 mercados a los que exportamos, cerca del 80 % del total se concentra en Colombia y Perú. En general, cubrimos gran parte de América.

Y, sobre nuevos mercados, el reto es justamente ese, abrir países donde todavía no existe ese vínculo. Esto toma tiempo.

Ecuador tiene acuerdos comerciales con la Unión Europea y China ¿Es viable expandirse a esos mercados?

Es muy difícil. El tablero aglomerado no puede viajar largas distancias porque el flete encarece el producto. Además, en Europa están los productores más grandes y eficientes del mundo. En China ocurre algo similar.

Podemos encontrar nichos específicos, pero no son mercados masivos para nosotros.

Proyecciones y sostenibilidad

¿Cuál es la proyección para 2026, considerando los incentivos gubernamentales a la construcción?

Los programas que dinamizan la construcción, como créditos preferenciales, ayudan. Pero históricamente nuestro crecimiento ha estado por encima del crecimiento del sector construcción. Parte importante de nuestro desempeño responde a la innovación constante. Sacamos nuevos colores, diseños y aplicaciones. En cierto sentido, estamos cerca del sector de la moda. Nuestro equipo viaja a ferias internacionales, como la de Milán, para conocer tendencias y trasladarlas al mercado.

¿Cómo se traduce la sostenibilidad en la operación de Novopan?

Para nosotros, la sostenibilidad no es un eslogan ni una estrategia comercial. Creemos que es la única forma de sostener este negocio, que es una empresa familiar, en el largo plazo. Tenemos certificaciones como FSC, que es uso responsable de bosques, tenemos sello verde ecuatoriana, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45000, certificación de eficiencia energética y trabajamos en otras.

Nuestra materia prima viene del bosque, así que nos obliga a ser responsables con el medio ambiente y hago una puntualización muy importante que, a veces, la la sociedad no la conoce. Toda nuestra materia prima viene de bosques cultivados. No deforestamos; forestamos.

Además, en 2025 invertimos más de $16 millones para sustituir combustibles fósiles. Hoy nuestra matriz energética es 90 % biomasa y 10 % GLP. Ya no usamos búnker ni diésel en el proceso productivo.

¿Cuál es el impacto de la empresa en el ámbito social?

Tenemos 650 empleos directos y más de 6.000 indirectos. El 100 % de nuestros trabajadores operativos proviene de cinco comunidades cercanas a nuestra planta, ubicada en Itulcachi (en la zona rural de Quito)..

"Toda nuestra materia prima viene de bosques cultivados. No deforestamos; forestamos" Ignacio Bustamante

Hemos impulsado también mejoras en agua potable, alcantarillado, vialidad y educación. Además, el 50 % de nuestra materia prima restante proviene de cientos de pequeños recolectores de residuos madereros en todo el país.

Perfil

Ignacio Bustamante es presidente Ejecutivo de Novopan desde hace cuatro años. Tiene 40 años de trayectoria en la industria forestal. Antes, fue gerente General y ocupó posiciones como gerente de Planta y en el área de Mantenimiento. Además, es presidente de la junta directiva de la Cámara de Industrias y Producción.

