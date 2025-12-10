Cuándo dejas de ser contagioso: guía con evidencia científica para gripe, COVID y más

Deja de adivinar. Te presentamos los plazos de contagio respaldados por investigación para 6 enfermedades

La temporada de resfriados y virus es algo fastidiosa y todos nos hacemos la misma pregunta ¿cuánto tiempo debo quedarme en casa para no contagiar a los demás? La incertidumbre sobre el periodo de contagiosidad complica decisiones cotidianas, desde faltar al trabajo hasta posponer reuniones familiares. Esta duda se acentúa con enfermedades cuyos síntomas pueden persistir o confundirse.

Para cada infección común, la comunidad científica ha establecido plazos específicos de contagiosidad. Estos no se basan en estimaciones, sino en la evidencia directa sobre la duración de la eliminación viral o bacteriana. Conocer estos datos es la herramienta más efectiva para cortar cadenas de transmisión.

Esta guía recopila los hallazgos de investigaciones publicadas en revistas médicas de alto impacto y de organismos de salud pública. El objetivo es ofrecer criterios claros, sustentados en ciencia, para que cualquier persona pueda determinar con mayor seguridad el fin de su periodo contagioso.

Gripe: Contagiosidad de hasta una semana

La influenza, o gripe, presenta un inicio súbito de síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta y fatiga. Los datos epidemiológicos indican que el periodo de mayor contagio abarca los primeros 3 a 4 días de enfermedad.

Un análisis publicado en The Lancet Infectious Diseases estableció que la eliminación viral activa—y por tanto el riesgo de contagio—típicamente persiste por 5 a 7 días desde el inicio de los síntomas en adultos sanos.

El regreso a las actividades debe cumplir dos criterios respaldados por guías de salud pública: la desaparición de la fiebre por al menos 24 horas sin medicamentos y una mejoría general de los síntomas. Se recomienda el uso de mascarilla durante 5 días tras la reincorporación.

COVID-19: El criterio de la prueba y el tiempo

Para la COVID-19, causada por el SARS-CoV-2, los lineamientos combinan el tiempo y los resultados de las pruebas. Un estudio pivotal en el New England Journal of Medicine encontró que la carga viral en la mayoría de los casos alcanza su pico alrededor del tercer día de síntomas y declina después.

Las directrices actuales de los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU.) recomiendan aislamiento por al menos 5 días completos desde el inicio de los síntomas (o desde una prueba positiva si es asintomático). El fin del aislamiento requiere mejoría de los síntomas y ausencia de fiebre por 24 horas.

Investigaciones, como las publicadas en JAMA Network Open, muestran que una prueba rápida de antígenos negativa es un fuerte indicador de no contagiosidad. Si la prueba es positiva tras 5 días, se debe continuar con el aislamiento hasta el día 10 o hasta obtener un resultado negativo.

Resfriado común y RSV

El resfriado común, causado por rinovirus u otros patógenos, tiene un periodo contagioso que se extiende aproximadamente 7 días. La evidencia sugiere que la mayor eliminación viral ocurre en los primeros 3 días de síntomas.

Para el Virus Respiratorio Sincitial (RSV), los CDC indican un periodo de contagio de 3 a 8 días. Un estudio en The Pediatric Infectious Disease Journal señaló que algunos adultos, especialmente aquellos inmunodeprimidos, pueden eliminar el virus hasta por 4 semanas, aunque el riesgo de contagio disminuye drásticamente después de la primera semana sintomática.

La regla de la mejoría de síntomas y 24 horas sin fiebre también aplica para estas infecciones antes de finalizar el aislamiento.

Infecciones bacterianas: La clave son los antibióticos

Para la faringitis estreptocócica, una infección bacteriana, la contagiosidad se reduce drásticamente con el tratamiento adecuado. Una revisión en Clinical Infectious Diseases confirmó que los pacientes dejan de ser contagiosos unas 24 horas después de iniciar un ciclo efectivo de antibióticos.

Sin tratamiento, una persona puede transmitir la bacteria hasta por tres semanas.

La tos ferina o pertussis es altamente contagiosa en sus primeras dos semanas, cuando los síntomas se parecen a un resfriado. Los datos de los CDC muestran que el tratamiento con antibióticos apropiados reduce el periodo de contagio; después de 5 días completos de terapia, los pacientes ya no transmiten la bacteria, aunque la tos pueda persistir.

La regla de oro: Síntomas, tiempo y precaución

La ciencia converge en principios comunes para determinar el fin del periodo contagioso:

Tiempo: La mayoría de los virus respiratorios tienen un periodo de contagiosidad máximo que no excede los 7-10 días desde el inicio de síntomas.

Estado sintomático: La presencia activa de síntomas, especialmente fiebre, tos o estornudos, suele correlacionarse con una mayor eliminación de patógenos.

Tratamiento específico: En infecciones bacterianas, los antibióticos acortan el periodo de contagio de semanas a horas.

La recomendación universal es el aislamiento durante la fase aguda y la práctica de precauciones adicionales, como el uso de mascarilla e higiene de manos rigurosa, durante varios días tras la reincorporación a las actividades habituales.

