Alerta por influenza en Ecuador: estos son los puntos de vacunación en Guayaquil

El primer caso de influenza A H3N2 se confirmó en el país. Conoce los puntos y horarios para vacunarte

La vacunación es una de las mejores herramientas para la prevención.

La confirmación del primer caso de influenza A H3N2 en Ecuador, confirmada por el Ministerio de Salud Pública, la mañana de este sábado 20 de diciembre, ha encendido las alertas sanitarias y generado preocupación entre la ciudadanía ante un posible brote de esta enfermedad respiratoria.

Frente a este escenario, EXPRESO recuerda a la ciudadanía la campaña de vacunación contra la influenza que continúa activa en Guayaquil y en otros cantones de la Zona 8, como Durán y Samborondón.

La inmunización, que se mantendrá vigente hasta marzo de 2026, busca reducir el impacto de la influenza, especialmente en los grupos considerados de mayor riesgo, en un contexto marcado por el incremento de cuadros gripales y la cercanía de las celebraciones de fin de año, época en la que aumentan los encuentros sociales y la movilidad.

Segundo 'Vacunatón' este domingo 21 de diciembre: jornadas masivas en todo el país Leer más

En las últimas semanas, centros de salud y hospitales han reportado un aumento de personas con síntomas como fiebre, congestión nasal, tos y malestar general, lo que ha llevado a muchos ciudadanos a consultar sobre los puntos disponibles para acceder a la vacuna de forma gratuita.

El MSP insiste en la importancia de priorizar la vacunación en niños menores de cinco años, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas, ya que estos grupos tienen mayor probabilidad de desarrollar complicaciones graves asociadas a la influenza.

¿Dónde vacunarse en Guayaquil y la Zona 8?

Ante el primer caso de influenza A H3N2 personas buscan vacunarse . Archivo expreso

En Guayaquil, la Zona 8 cuenta con decenas de centros de salud habilitados para aplicar la vacuna, distribuidos en parroquias como Ximena, Tarqui, Febres Cordero, Letamendi, García Moreno, Olmedo y Urdaneta, además de sectores como Pascuales y zonas rurales como Tenguel y Juan Gómez Rendón. Estas unidades forman parte de la red pública de atención y brindan el servicio de manera regular.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la mayoría de los establecimientos atienden de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 16:00. No obstante, se recomienda a la ciudadanía verificar previamente la disponibilidad de vacunas y horarios específicos en cada centro, ya sea de forma presencial o a través de los canales oficiales de la institución.

Parroquia Ximena

Mariuxi Febres Cordero, Guasmo Sur, Guasmo Norte, Cotopaxi, Reina del Quinche, Cóndor, Proletarios sin Tierra, Florida, Guasmo Central, Casitas del Guasmo, 25 de Enero, Floresta, Pablo Neruda, Unión de Bananeros, Centro de Salud Trinitaria, Camino al Sol, Fertisa, Guasmo Oeste Manglar, Rumiñahui, Trinitaria 1, 2 y 3, Centro de Salud N.° 3, Guangala.

Parroquia García Moreno

Centros de salud N.° 2, 5 y 10.

Parroquia Letamendi

Centro de Salud N.° 14, Barrio Lindo.

Parroquia Febres Cordero

Centro de Salud N.° 11, Cisne 2, Centro de Salud 8, Indio Guayas, Colmena, Huerfanitos, Santiago de Guayaquil, 28 de Febrero, Héroes del 41, La Laguna, Mariscal Sucre, San Francisco de Asís, San José, Centro de Salud 13 y Centro de Salud 6.

Parroquia Urdaneta

Centros de salud N.° 9 y 12.

Parroquia Olmedo

Centro de Salud N.° 4.

Parroquia Tarqui

Centros de salud N.° 1 y 15, Atarazana, Sauces 3, Francisco de Orellana, Juan Montalvo, Materno Martha de Roldós, Mapasingue Este, Justicia Social, Estrella de Belén, Ficoa de Montalvo, Luchadores del Norte, Centro de Salud 7, 9 de Enero, 29 de Abril, 12 de Octubre, 34 de Octubre, Chongón, Puerto Hondo, El Cerro, Materno Infantil Francisco Jácome, Gallegos Lara, Prosperina.

Pascuales

Los Vergeles, Las Orquídeas, Materno Infantil Bastión Popular, Pascuales, Bastión Popular 1 y 3, Flor de Bastión 1, 2 y 3, El Fortín

Se recomienda la vacunación

Las autoridades sanitarias recalcan que la vacunación es una de las principales herramientas para prevenir brotes y disminuir la presión sobre el sistema de salud. Además, exhortan a mantener medidas complementarias como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en caso de síntomas respiratorios y evitar la automedicación.

Ante la confirmación del caso de influenza A H3N2 y el temor de una propagación mayor, el llamado del MSP se recomienda acudir oportunamente a los centros de salud y completar el esquema de vacunación, como una acción clave para proteger a la población y contener la circulación del virus en el país.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!