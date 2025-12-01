37 de 40 prestadores del IESS en Guayas suspenden atención por falta de pagos

Las economías de esto centros médicos particulares dependen de un 60 u 80 % del IESS. Advierten demandas legales

Prosalud es una de las 40 prestadoras de salud, nivel 2, que suspendieron sus servicios para los pacientes derivados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

El lunes 1 de diciembre de 2025, 37 de 40 centros médicos que prestan sus servicios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Guayas, suspendieron su atención a los pacientes derivados de esta entidad. Esto, debido a los valores que se les adeuda.

Eran las 07:30 y en los exteriores del Centro de Especialidades Médicas Prosalud, ubicado en la ciudadela Las Orquídeas, solo se encontraba un paciente de IESS. Él estaba sentado en una banca, ya sabía que allí no iba a ser atendido.

En la pared del centro médico había un cartel blanco pegado, en él se leía que “lamentamos no poder atenderte. Suspensión de servicios médicos a pacientes IESS por falta de pagos y auditorias desde 2023-2024-2025. Gracias por su comprensión”. El representante legal de Prosalud, Augusto Calderón, comentó que la suspensión es hasta que el Seguro social le pague “la mitad de lo adeudado”.

¿Por qué la suspensión?

En total, sostiene, el IESS le adeuda $ 7 millones, desde 2023, y hace 20 meses hay un retraso de pagos, por lo que no ha podido pagar sus haberes a su personal. Es por eso por lo que “para no seguir quedando mal con nuestro personal, hemos tomado la decisión de paralizar las actividades porque en la práctica no podemos seguir”.

Calderón indicó que hace 10 años trabaja con el IESS, pero en su inicio solo prestaba servicios odontológicos; desde 2019 se expandió, con un segundo local con el nombre Prosalud. Ahora también presta servicios de exámenes clínicos y radiológicos, en otro local, denominado ‘Ecoprolab’, que está al cruzar la calle Manuel Gómez Lince; allí también hay consultorios médicos.

“Todos ya todos fueron notificados; ahorita los médicos no están viniendo”, dijo Calderón. Solo están trabajando rayos X y el laboratorio, aseguró.

En la sala de espera de 'Ecoprolab' del Centro Prosalud lucía vacía. El mayor porcentaje de pacientes de esta firma proviene del IESS. Flor Layedra Torres

Pacientes

En la actualidad, atiende diariamente a 400 pacientes del Seguro Social. Particularmente, recibe alrededor de 30 pacientes privados.

En las primeras horas del día, ni un paciente privado atendía. A las 08:00 llegaron dos adultos mayores para una atención médica. En la sala de espera de los dos pisos –en total hay 14 consultorios- no había nadie.

Allí, asegura el representante legal de Prosalud, atienen más afecciones respiratorias de niños, así como ginecología, cardiología y exámenes de laboratorio de pacientes del IESS.

¿Qué piden?

Por su parte, Cristina Freire, vocera de los prestadore externos de salud de nivel 2 en Guayas, manifestó que sus representados solicitan que se haga un plan de pagos. Además, indicó que las tres prestadoras externas del IESS que decidieron seguir laborando lo están haciendo “a medias”, solamente con determinadas citas para odontología y especialidades específicas que ya estaban agendadas para el lunes 1 de diciembre.

En la planta alta de 'Ecoprolab' del Centro Prosalud están los consultorios médicos de la firma, los cuales estaban cerrados, ya que su personal médico fue suspendido ante la suspensión de servicios. Flor Layedra Torres

“Sin el compromiso de un pago real, el compromiso real de estos pagos que ellos requieren por parte de las autoridades no se puede continuar”, expresó Freire. Por otro lado, les preocupa, dijo, que pasará con la deuda si la prestación de salud del IESS pasa al Ministerio de Salud Pública.

De acuerdo con información proporcionada por la vocera, el Estado adeuda $ 1.000 millones a las 40 prestadoras externas de salud. “Por lo menos hagan unos dos pagos dentro de lo que queda de este año”, ya que sus ingresos dependen en un 60 u 80 % de los servicios que ofrecen al IESS, manifestó.

Asimismo, comentó que en 2026 empezarían a tomar acciones legales, en el caso de que no se les pague lo adeudado.

