Diagnóstico jurídico para la transformación de la justicia ecuatoriana

La justicia. En varias ocasiones los ecuatorianos han expresado su descontento al sistema judicial. Una eventual Asamblea Constituyente, cuya convocatoria se vendió como una salida a la crisis de la justicia, quedó descartada como una vía. Ante ello, ¿cuáles son los cambios que urgen hacer a la actividad judicial?

EXPRESO conversó con tres juristas. Ellos no solo exponen los problemas que aquejan a esta función del Estado, sino que a la par plantean soluciones, las cuales no serían complicadas de que el Estado y los miembros de la función judicial las ejecuten.

Principales problemas

Lo principal, opina el jurista José Correa, especialista en Administración Pública, Ciencia Política y Criminología, y también decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, es despolitizar la justicia porque la ciudadanía tiene la sensación de que esta responde a intereses políticos. Para ello, es menester que el sistema judicial genere confianza en la gente, dice.

La carrera judicial es importante; como en todo trabajo, la persona tiene que perfeccionarse con el paso de los años; esta debe actuar como una escuela de formación. José Correa Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UTM

Eso, manifiesta el académico, solo se lo consigue mediante las decisiones del día a día. El reto es que demuestren que sus fallos son imparciales, que son generados en condiciones de igualdad para todos. “Suena raro para la gente cuando se utilizan ciertos criterios para unos y para otros, no; como es el caso de la interpretación de testimonios de ciertas personas”.

Mejorar los mecanismos judiciales

Para ello, el abogado Pablo Encalada, experto en Derecho Penal y exagente fiscal de Pichincha, subraya que es fundamental que se esclarezcan los roles. “La justicia es mucho más que los temas de seguridad, ya que también resuelve conflictos privados, familiares, entre otros; pero la solución de la seguridad no recae en la justicia, sino que le corresponde al Gobierno, a través de políticas públicas integrales”. A esta, sí le compete el tema de la impunidad, señala.

Es por eso por lo que es necesario, añade, que la justicia resuelva otro de sus problemas: la ineficiencia. En su opinión, las constantes reformas al Código Integral Penal (COIP) han restado, a la justicia, capacidad de resolución de problemas. Para contrarrestar eso, paradójicamente se requeriría de una reforma integral de la normativa para que los casos de narcotráfico, como en Colombia, se resuelvan a través de procedimientos abreviados y no de manera ordinaria. “Las fiscalías y los juzgados están abarrotados de trabajo; los fiscales que llevan estos casos ya no dan más”.

