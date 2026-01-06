Expreso
Cartas de lectores: Trump patea el tablero geopolítico

Tras arrestar en modo ‘video game live’ al líder de la izquierda mundial, Trump zanjó el nudo narco-gordiano

Al jugarse la prohibida carta ‘intervencionista’ EE.UU. se mofa del temible ‘bluff narrativo progre’, viejo pretexto para dar impunidad a Maduro, haciéndose de la vista gorda con la narcotiranía. (Venezuela bolivariana es la matriz del ‘proyecto político’ de cubanización regional). 

La izquierda tenía con pelos de punta a medio mundo con la ‘inminente’ reunión de la ONU, ante ‘la caída de Occidente’ tras desatarse la ‘tercera guerra mundial’ por el contragolpe chino y ruso si el ‘Imperio’ osaba siquiera tocar la ‘sagrada’ soberanía venezolana.

 Al final el grito en coro de la izquierda resultó ser un ‘ahí viene el lobo!”: puro cuento (como toda propaganda progre). Al cartel de Lula, Díaz-Canel, Boric, Petro, Sheinbaum, Ortega y Correa les queda solo derecho al pataleo y berreo de: ‘¡…pero fue por el petróleo!”. La diáspora venezolana sueña a Maduro mostrando sus cartas tapadas en Nueva York. Tras arrestar en modo ‘video game live’ al líder de la izquierda mundial, Trump zanjó el nudo narco-gordiano y le dio la vuelta al tablero geopolítico.

