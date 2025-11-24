Wilson Toainga vuelve a la carrera fiscal: así es su reincorporación tras su renuncia

El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) aceptó la renuncia de Toainga al cargo de fiscal general subrogante

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conoció y aceptó este 24 de noviembre de 2025 la renuncia de Wilson Toainga al cargo de fiscal general subrogante. Toainga había presentado su renuncia irrevocable el 21 de noviembre de 2025.

Tras la renuncia de Diana Salazar a la Fiscalía General del Estado, Toainga asumió las funciones titulares. Sin embargo, apenas unas semanas después, el Consejo de la Judicatura resolvió designar a Carlos Alarcón como nuevo fiscal subrogante en caso de ausencia de Toainga.

A renglón seguido, Toainga —quien venía ejerciendo funciones desde 2019— presentó su renuncia irrevocable al cargo bajo el argumento de que, mientras no se designe a su reemplazo, buscaba evitar que su trabajo “se torne ilegítimo o sea malinterpretado”.

El coordinador de la RC, Juan Andrés González, encabezó la acción que presentaron varios asambleístas del correísmo para que la Corte Constitucional (CC) declare como inconstitucional la designación del nuevo fiscal subrogante, Carlos Alarcón.



Fiscalía será la encargada de asignar funciones a Wilson Toainga

Junto con su renuncia irrevocable, Toainga también remitió al CPCCS una solicitud de reintegro a la carrera fiscal para continuar su ejercicio profesional en otro ámbito de la Fiscalía General del Estado.

Con el voto mayoritario del pleno del CPCCS, se resolvió aceptar la solicitud de Toainga y conceder su reintegración como agente fiscal nivel 3 a la carrera fiscal. Sin embargo, será la Fiscalía General del Estado la que determine en qué unidad será incorporado, según las necesidades institucionales.

La designación del nuevo fiscal general avanza en el CPCCS

A la par de los cambios en la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) continúa con el concurso para la selección y designación del próximo fiscal general que reemplace, oficialmente, a Diana Salazar.

Actualmente, el proceso se encuentra en la fase final de la integración de la Comisión Ciudadana de Selección que se encargará del concurso. El Pleno del CPCCS deberá conocer el informe de calificación de méritos y, una vez aprobado, seguir con el sorteo de los diez integrantes del cuerpo colegiado.

