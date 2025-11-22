Concurso para fiscal: terminó calificación de méritos para integrantes de Comisión

El equipo técnico remitió al Pleno del CPCCS el informe. Luego de esto se abrirá nueva etapa en el concurso

El Equipo Técnico calificó los méritos de los postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección.

La fase de calificación de méritos de los postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección, encargada de llevar adelante el concurso para Fiscal General, concluyó según informó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

(NO TE PIERDAS: Concurso Fiscalía: equipo recomienda descalificar a cuatro postulantes a comisión)

En total, fueron evaluados 38 postulantes. El equipo técnico remitirá al Pleno del CPCCS el informe con los resultados, en el que se incluyen las calificaciones individuales. La máxima nota en la lista de hombres la obtuvo Samuel Morales Castro con 40,5 puntos, mientras que en la lista de mujeres el primer lugar corresponde a Marcela Gladys Estrada con 44 puntos. Cabe recordar que la calificación se realizó sobre un máximo de 50 puntos.

¿Qué dice el informe?

El documento fue aprobado en la sesión del equipo técnico realizada el 20 de noviembre de 2025. Según el informe, la calificación de méritos se efectuó conforme al procedimiento establecido en la normativa vigente.

Exasambleísta correísta y excandidato pelean por seguir en el concurso de fiscal Leer más

En ese sentido, el equipo técnico recomendó al Pleno del CPCCS aprobar el informe. “Una vez aprobado el informe se notifique con la calificación de méritos de los postulantes y se abra el término previsto en el Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección para que se presenten las reconsideraciones”.

De acuerdo con el reglamento citado, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana tiene dos días para resolver sobre el informe de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades emitido por el equipo técnico.

La normativa establece que en la resolución se determinará el listado de postulantes admitidos y no admitidos al proceso de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. Posteriormente, se abrirá la fase de reconsideraciones, que podrán presentarse en caso de que un postulante se sienta afectado por la decisión adoptada por el Pleno del CPCCS. Para ello se contará con un plazo máximo de tres días, a partir del día siguiente de la notificación.

Como paso final para definir a los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección, se elegirán cinco candidatos vía sorteo de entre los 30 con mayor puntaje. Los otros cinco serán designados a partir de los perfiles enviados por las funciones del Estado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!