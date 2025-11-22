Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Equipo técnico concurso fiscal
El Equipo Técnico calificó los méritos de los postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección.Cortesía: Cpccs.

Concurso para fiscal: terminó calificación de méritos para integrantes de Comisión

El equipo técnico remitió al Pleno del CPCCS el informe. Luego de esto se abrirá nueva etapa en el concurso

La fase de calificación de méritos de los postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección, encargada de llevar adelante el concurso para Fiscal General, concluyó según informó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

(NO TE PIERDAS: Concurso Fiscalía: equipo recomienda descalificar a cuatro postulantes a comisión)

En total, fueron evaluados 38 postulantes. El equipo técnico remitirá al Pleno del CPCCS el informe con los resultados, en el que se incluyen las calificaciones individuales. La máxima nota en la lista de hombres la obtuvo Samuel Morales Castro con 40,5 puntos, mientras que en la lista de mujeres el primer lugar corresponde a Marcela Gladys Estrada con 44 puntos. Cabe recordar que la calificación se realizó sobre un máximo de 50 puntos.

RELACIONADAS

¿Qué dice el informe?

El documento fue aprobado en la sesión del equipo técnico realizada el 20 de noviembre de 2025. Según el informe, la calificación de méritos se efectuó conforme al procedimiento establecido en la normativa vigente.

Equipo técnico concurso para Fiscal

Exasambleísta correísta y excandidato pelean por seguir en el concurso de fiscal

Leer más

En ese sentido, el equipo técnico recomendó al Pleno del CPCCS aprobar el informe. “Una vez aprobado el informe se notifique con la calificación de méritos de los postulantes y se abra el término previsto en el Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección para que se presenten las reconsideraciones”.

De acuerdo con el reglamento citado, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana tiene dos días para resolver sobre el informe de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades emitido por el equipo técnico.

La normativa establece que en la resolución se determinará el listado de postulantes admitidos y no admitidos al proceso de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. Posteriormente, se abrirá la fase de reconsideraciones, que podrán presentarse en caso de que un postulante se sienta afectado por la decisión adoptada por el Pleno del CPCCS. Para ello se contará con un plazo máximo de tres días, a partir del día siguiente de la notificación.

Como paso final para definir a los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección, se elegirán cinco candidatos vía sorteo de entre los 30 con mayor puntaje. Los otros cinco serán designados a partir de los perfiles enviados por las funciones del Estado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. "Esa es": Aquiles Álvarez respalda el baile que revivió la calle Panamá en la noche

  2. Fiestas de Quito: así se vivió el Desfile de la Confraternidad en el Bicentenario

  3. Reguetón Sinfónico gratis hoy en Samanes: Link de registro y hora

  4. Emelec vs Aucas EN VIVO: Hora y dónde ver EN VIVO el partido de HOY en el Capwell

  5. Baja en el Municipio de Durán: renuncia de la concejala María Eugenia Barreiro

LO MÁS VISTO

  1. La audiencia que destapó el retraso masivo en las devoluciones del IVA

  2. Andrés Roche ofrece disculpas tras incidente e insultos en el Municipio de Guayaquil

  3. ¿Quiénes se beneficiarán de la acción de protección para la devolución del IVA?

  4. La calle Panamá espantó al miedo y revivió en la noche con salsa al aire libre

  5. John Pólit salda su deuda de 16,5 millones de dólares con Estados Unidos

Te recomendamos