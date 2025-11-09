Expreso
Fiscalía General
La Fiscalía General se pronunció sobre el audio filtrado del testimonio en el caso Fernando Villavicencio.Foto: Archivo / Expreso

Fiscalía responde a testimonio en caso Villavicencio: "Audio se encuentra mutilado"

Fiscalía informó que el agente a cargo del caso pidió a la jueza los nombres de los asistentes a la toma del testimonio

La Fiscalía General del Estado reaccionó a la difusión del testimonio anticipado de Marcelo Lasso, quien fue compañero de celda del asesinado narcotraficante Leandro Norero y es testigo en el caso que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio.

(NO TE PIERDAS: Hija de Villavicencio: "Creo que Jordán y Serrano serán sentenciados, pero hay más")

“La Fiscalía precisa que el audio que se ha hecho público se encuentra mutilado y su difusión ha sido descontextualizada”, señaló el Ministerio Público en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

La respuesta se produjo luego de que la plataforma de contenido La Posta divulgara dicho audio, en el que Lasso expone una nueva teoría sobre la motivación detrás del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Christian Zurita denunció una “marejada de odio” en su contra, impulsada, según afirmó, por una estructura digital coordinada con nexos al narcotráfico.

Christian Zurita denuncia campaña de odio y acusa a red ligada al narcotráfico

Leer más

En el testimonio se menciona a Christian Zurita, amigo del fallecido y también excandidato presidencial, como la persona que habría solicitado dinero a cambio de no difundir información relacionada con Xavier Jordán.

La respuesta de la Fiscalía

La Fiscalía informó que el agente fiscal a cargo del caso solicitó a la jueza de la Unidad Penal que conoce la causa que verifique “si se han entregado copias simples o certificadas del testimonio y determine qué sujetos procesales estuvieron presentes en la diligencia del testimonio anticipado del testigo”. La entidad también recalcó que dicha diligencia se realizó de forma telemática.

En ese contexto, el Ministerio Público expresó su preocupación por la seguridad de los testigos. Además, citó artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y del Código Orgánico de la Función Judicial relacionados con la grabación y difusión de actuaciones judiciales.

“La existencia de hipótesis o presunciones sobre otros posibles delitos no extingue, anula ni desplaza la responsabilidad penal de los procesados en esta causa”, subrayó la Fiscalía.

Otra medida adoptada por la institución fue incorporar al expediente la transcripción íntegra de la versión del testigo, la cual fue publicada el 12 de septiembre. “Es falso que esta institución haya ocultado o reservado información sobre esta causa”, añadió.

Fernando Villavicencio
Los familiares de Fernando Villavicencio piden justicia y conocer la verdad sobre quiénes ordenaron su asesinato.Archivo

Sobre la versión de Christian Zurita

En el comunicado también se hizo referencia a Zurita. Según la Fiscalía, su versión fue solicitada como parte de un pedido realizado por uno de los procesados.

Ante la acusación contenida en el testimonio de Lazo, Zurita también reaccionó en sus redes sociales. “Se ha desatado una marejada de odio en mi contra con una narrativa coordinada que escandaliza. El encargado de montar la tramoya es el recadero de Leandro Norero”, escribió.

