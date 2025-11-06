Concurso Fiscalía: equipo recomienda descalificar a cuatro postulantes a comisión

El equipo técnico del concurso determinó que los antecedentes partidistas de los postulantes afectaban su imparcialidad

El equipo técnico reanudó la sesión de trabajo este 6 de noviembre de 2025.

El equipo técnico del concurso para la designación del próximo fiscal general del Estado resolvió este jueves 6 de noviembre de 2025 recomendar al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aceptar las impugnaciones y descalificar a cuatro postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección del proceso.

A finales de octubre de 2025, el equipo técnico del proceso sesionó para conocer las contestaciones de los postulantes impugnados y elaborar el informe final. Los funcionarios conocieron las respuestas de Álex Bósquez Cáceres y José Daniel Montesdeoca Palacios. Aunque fue impugnado, Édgar Joselito Argüello Saltos no presentó ninguna contestación.

En los tres casos los postulantes fueron impugnados por una supuesta falta de probidad notoria al haber sido candidatos o estar vinculados con partidos políticos. Bósquez fue impugnado por haber sido candidato a asambleísta por Sociedad Patriótica en las elecciones de 2025; Montesdeoca por haber sido suplente de la asambleísta correísta Karina Arteaga Muñoz durante el periodo 2017-2021; y Argüello por haber sido, en 2021 y 2025, candidato a asambleísta con los partidos Unión Ecuatoriana y Partido Socialista Ecuatoriano, respectivamente.

Dos de los tres postulantes impugnados para integrar la Comisión Ciudadana que elegirá al nuevo fiscal general presentaron sus descargos ante las acusaciones de falta de independencia.



Impugnados no lograron desvirtuar su falta de independencia

En su análisis, el equipo técnico del concurso de fiscal general sostuvo que tanto en el caso de Bósquez como Montesdeoca no se ha logrado desvirtuar la impugnación y que, incluso, la han validado al certificar que sí fueron candidatos bajo el auspicio de un partido político.

Por ello, según el equipo técnico, los postulantes han validado su falta de imparcialidad por haber participado en procesos electorales, así como de procesos internos de partidos políticos. Bajo esa consideración, el equipo técnico recomienda la descalificación de los postulantes.

Los postulantes que el equipo técnico descalificado son:

José Daniel Montesdeoca Palacios

Héctor Bolívar Freire Villafuerte

Alex Leopoldo Bósquez Cáceres

Edgar Joselito Arguello Saltos

El Equipo Técnico del concurso de Fiscal General sesiona para tratar la fase de impugnación a los candidatos a la Comisión Ciudadana de Selección.



Equipo técnico recomienda avanzar con la calificación de méritos

Con la recomendación de descalificar a los cuatro postulantes, el equipo técnico del concurso señaló que las personas que pasan a la siguiente fase de calificación de méritos son 23 hombres, 15 mujeres y los diez (cinco principales y cinco suplentes) delegados de las funciones de Estado.

El equipo técnico, además, recomendó al Pleno del CPCCS que disponga el inicio de la fase de calificación de méritos de los postulantes de la ciudadanía y organizaciones sociales para avanzar en la integración de la Comisión Ciudadana de Selección.

