Selección nuevo Fiscal General del Estado: el CPCCS aprobó impugnaciones ciudadanas

Otro paso más se cumplió en el proceso de designación, que según Fantoni concluirá en abril 2026

El pleno del CPCCS ha cambiado luego de destituciones del TCE y la última por la bancada legislativa de ADN.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sesionó de manera extraordinaria la mañana del viernes 24 de octubre del 2025. Continuó con el proceso de designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado: el único punto del orden del día fue revisión del informe de impugnaciones ciudadanas a los postulantes a la Comisión de Selección.

Jazmín Enríquez, vicepresidenta del CPCCS, presentó una moción para que se apruebe el informe de calificación a trámite de impugnaciones para los postulantes a integrar la Comisión Ciudadana de Selección del Fiscal General del Estado, del período que concluirá en el 2031. Según detalló se presentaron siete impugnaciones, cuatro de ellas fueron admitidas a trámite. Comentó que se garantizará la transparencia y publicidad del concurso al notificar a los impugnados.

De forma virtual, todos los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social votaron a favor. Por lo que continúa el proceso. Hay 42 postulantes, más 10 delegados del Ejecutivo y otras funciones del Estado.

Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), no cumplió con el ofrecimiento que hizo en mayo. Entonces dijo que a más tardar en febrero del 2026 estarían designadas el Fiscal General del Estado y los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE). Ahora sostiene que tendrán el nombre hasta abril del próximo año.

¿Qué sigue en el concurso para designar nuevo Fiscal?

Una vez que se haga público este informe, con los nombres de los implicados, hay un tiempo para que puedan responder. Luego se procederá a la calificación de méritos de los postulantes y se integrará la Comisión Ciudadana de Selección de este concurso.

Desde el CPCCS se detalló que de acuerdo con el nuevo Reglamento de Comisiones, hay tres meses de plazo para su conformación. Ese proceso comenzó en agosto 2025, con la revisión de los requisitos de admisibilidad de los postulantes por la ciudadanía.

El CPCCS está retrasado. Wilson Toainga reemplazó a Diana Salazar, quien fue designada embajadora en Argentina. Toainga tiene como subrogante a Leonardo Alarcón.

Se conoce que los impugnados son Joselito Argüello, Alex Bósquez, Héctor Freire y José Montesdeoca.

