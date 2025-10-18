Concurso fiscal general: todas las impugnaciones contra los aspirantes a comisión

El 17 de octubre de 2025 terminó el plazo para presentar impugnaciones contra los postulantes a la comisión del concurso

El CPCCS es dirigido por el presidente Andrés Fantoni y la vicepresidenta Jazmín Enríquez.

La tarde del 17 de octubre de 2025 culminó el plazo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) estableció para la presentación de impugnaciones contra los postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección, encargada del concurso para designar al próximo fiscal general.

El CPCCS abrió el plazo entre el 15 y 17 de octubre de 2025. Los 42 aspirantes a la Comisión podían ser impugnados por falta de cumplimiento de requisitos legales; falta de probidad, idoneidad y/o conflictos de interés; estar incursos en alguna de las prohibiciones e inhabilidades; haber omitido información relevante para postular al cargo; haber falsificado o alterado documentos para postular al cargo, lo cual deberá ser demostrado plenamente por el impugnante.

La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado para aclarar la situación del fiscal Wilson Toainga, luego de que circulara información sobre su paradero en el contexto actual del país.



Más detalles 👉 https://t.co/S568goPfVK pic.twitter.com/DHBYbgkLmE — Diario Expreso (@Expresoec) October 14, 2025

Solo hay siete impugnaciones contra postulantes a Comisión Ciudadana

Una vez culminado el periodo para la presentación de impugnaciones, la Secretaría General del CPCCS informó a los despachos de los consejeros el detalle final de las objeciones presentadas mediante memorando suscrito el 17 de octubre de 2025.

RELACIONADAS TCE reduce la pérdida de derechos políticos de Verduga y Franco Loor hasta 2026

De acuerdo al documento al que EXPRESO tuvo acceso las únicas siete impugnaciones se presentaron en Pichincha, provincia sede de la matriz del CPCCS. Aunque no se detalla el motivo de cada una de las impugnaciones, se describen los nombres de los impugnantes y los impugnados.

Las siete impugnaciones presentadas contra los postulantes son:

Julio Alexander Escobar impugna a David Bazurto Albán Julio Alexander Escobar impugna a Gonzalo Luis Balcázar Campoverde Julio Alexander Escobar impugna a Jorge Luis Simbaña Balseca María Del Carmen Bermeo impugna a José Daniel Montesdeoca Palacios María Del Carmen Bermeo impugna a Héctor Bolívar Freire Villafuerte María Del Carmen Bermeo impugna a Álex Leopoldo Bósquez Cáceres Tatiana Alexandra Mora impugna a Edgar Joselito Arguello Saltos

Los postulantes que pasen enfrentarán fase final para Comisión Ciudadana

Una vez que culmine la etapa de revisión de las impugnaciones y su resolución, los postulantes que pasen esta fase pasarán a la calificación de méritos y, según su puntaje, se integrará la Comisión Ciudadana de Selección del concurso de fiscal general del Estado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!