Quevedo: Avenida San Rafael se mantiene entre la oscuridad y la inseguridad nocturna

Falta de iluminación y de patrullaje policial genera temor en la vía que conecta la terminal terrestre y el hospital del IESS

La avenida San Rafael, en Quevedo, se ha vuelto insegura para peatones y conductores.

La avenida San Rafael, en el tramo comprendido entre la Terminal Terrestre de Quevedo y el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), se ha convertido en un punto crítico de inseguridad para peatones y conductores, especialmente durante las noches.

La falta de iluminación y la escasa presencia policial generan temor constante entre quienes transitan por esta vía.

Vecinos del sector aseguran que, al caer la noche, la avenida queda prácticamente a oscuras, lo que facilita robos y asaltos.

En este tramo de la avenida San Rafael empiezan los problemas por la falta de iluminación y patrullaje

Inseguridad también afecta al comercio

“Después de las siete de la noche ya no se ve nada. Caminar por aquí es un riesgo, sobre todo para quienes salen tarde del trabajo o del hospital”, expresó María Galíndez, moradora del sector desde hace más de diez años.

Desde la Terminal Terrestre, comerciantes afirman que la situación afecta incluso a la actividad económica.

“La gente tiene miedo de caminar hasta el hospital o regresar en la noche. Necesitamos seguridad, no solo promesas”, reclamó Ana Paucar, quien trabaja en un local cercano.

