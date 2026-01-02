Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Provincias

inseguridad en avenida San Rafael
La avenida San Rafael, en Quevedo, se ha vuelto insegura para peatones y conductores.DANIEL VITE

Quevedo: Avenida San Rafael se mantiene entre la oscuridad y la inseguridad nocturna

Falta de iluminación y de patrullaje policial genera temor en la vía que conecta la terminal terrestre y el hospital del IESS

La avenida San Rafael, en el tramo comprendido entre la Terminal Terrestre de Quevedo y el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), se ha convertido en un punto crítico de inseguridad para peatones y conductores, especialmente durante las noches.

RELACIONADAS

La falta de iluminación y la escasa presencia policial generan temor constante entre quienes transitan por esta vía.

Vecinos del sector aseguran que, al caer la noche, la avenida queda prácticamente a oscuras, lo que facilita robos y asaltos. 

En este tramo de la avenida San Rafael empiezan los problemas por la falta de iluminación y patrullaje

robo calle 6 de Marzo

Robos en la calle 6 de Marzo: Dos detenidos en medio de críticas y temor ciudadano

Leer más

Inseguridad también afecta al comercio

“Después de las siete de la noche ya no se ve nada. Caminar por aquí es un riesgo, sobre todo para quienes salen tarde del trabajo o del hospital”, expresó María Galíndez, moradora del sector desde hace más de diez años.

Desde la Terminal Terrestre, comerciantes afirman que la situación afecta incluso a la actividad económica. 

“La gente tiene miedo de caminar hasta el hospital o regresar en la noche. Necesitamos seguridad, no solo promesas”, reclamó Ana Paucar, quien trabaja en un local cercano.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Impuesto predial en Quito: ¿hasta cuándo aplica el descuento del 10 %?

  2. La nueva avenida El Periodista conectará Babahoyo con la vía E25

  3. Quevedo: Avenida San Rafael se mantiene entre la oscuridad y la inseguridad nocturna

  4. La Flaca Guerrero: "Mi resolución para este nuevo año es no volver a ingerir alcohol"

  5. La limpieza con polímeros mejora la presión del agua en sectores de Babahoyo

LO MÁS VISTO

  1. Joel Ordóñez llega al Liverpool y tendrá un contrato millonario en Inglaterra

  2. Alexandra Villacís: “No tengo apoyo político, pero sí me respalda la legalidad”

  3. GRANASA denuncia presiones del Gobierno e intento de control sobre EXPRESO y EXTRA

  4. La muerte del docente Víctor Estrada fue presenciada por sus familiares en Guayaquil

  5. IESS en disputa: trabajadores alertan intento ilegal de nombrar vocal de asegurados

Te recomendamos