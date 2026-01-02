Libertad plena, la demanda que acompaña a excarcelaciones de año nuevo en Venezuela

Más de 2.400 personas han sido detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- según la Fiscalía

Una persona sostiene un cartel durante una manifestación para exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela.

Familiares de los detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela informaron este jueves que durante la madrugada de año nuevo fueron excarcelados decenas de estos presos e hicieron llamados a su "libertad plena" y sin régimen de presentación ante tribunales.

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad anunció en el amanecer la "libertad limitada" de 87 personas que permanecían recluidas en el penal de Tocorón, en el estado Aragua (norte), tras ser detenidas en el contexto de crisis política que se desató luego de las elecciones presidenciales de 2024, cuando el presidente Nicolás Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato en medio de denuncias de fraude de la oposición.

"Este logro, que nos llena de alegría es, sin embargo, insuficiente. Se trata de una libertad limitada, porque continúan en juicio y con medidas cautelares y muchos otros de nuestros familiares aún continúan privados arbitrariamente de libertad", dijo el comité en una nota de prensa en la que aseguró que seguirá "luchando hasta lograr la libertad plena de cada uno" de los detenidos.

El Gobierno venezolano confirmó posteriormente 88 liberaciones bajo "medidas cautelares", luego de un proceso "revisión integral" de cada caso, una más que las ONG de familiares, pero no explicó quién es.

Estas personas estaban privadas de libertad "por delitos cometidos en el marco de acciones violentas de sectores extremistas, tras el proceso electoral del 28 de julio de 2024, orientados a generar desestabilización y a desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano", dijo el Ministerio para el Servicio Penitenciario en un comunicado en Instagram.

La cartera de Estado anunció hace una semana 99 excarcelaciones en medio de la Navidad, aunque grupos de familiares y ONG dijeron que habían logrado corroborar entre 60 y 70.

El Gobierno de Venezuela asegura que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha destruido, en el transcurso de este año, 39 aeronaves usadas para el narcotráfico, la mayoría en operaciones en estados fronterizos venezolanos con Colombia.https://t.co/n8mPX3AJ21 — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 30, 2025

ONG verifican total de excarcelaciones

Entretanto, ONG insistieron este jueves en X en el llamado a "libertad plena".

"La libertad no debe ser una concesión a cuentagotas, es un derecho. Exigimos al régimen de Nicolás Maduro que otorgue libertad plena a todos los presos políticos", dijo en X el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

EE. UU. destruye otras dos supuestas narcolanchas en un ataque que deja cinco muertos Leer más

Por su parte, las ONG Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) dijeron a EFE que se encontraban verificando el total de las excarcelaciones.

"Hemos podido corroborar hasta este momento 47, nos hablan que serán 87", dijo a EFE la coordinadora general de JEP, Martha Tineo.

Otro de los colectivos integrados por familiares, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), dijo en X que había "confirmado" la excarcelación de 54 detenidos en Tocorón y uno en la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda (centro).

Por otra parte, el Gobierno de Colombia, que sigue atento a las detenciones de colombianos en Venezuela, manifestó no haber sido informado aún de que haya ciudadanos del país entre las personas que fueron excarceladas.

#ÚLTIMAHORA | El Gobierno de Venezuela confirma 88 excarcelaciones de detenidos tras las elecciones presidenciales. pic.twitter.com/Oz9jwPWVk2 — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 1, 2026

Acusados de "terroristas"

Y mientras se anunciaban estas excarcelaciones el diario The New York Times informó, citando a un funcionario anónimo venezolano, que desde que EE.UU. empezó una campaña de presión contra el Gobierno de Maduro las autoridades venezolanas han arrestado a varios estadounidenses, algunos de los cuales Washington estudia declarar como personas detenidas ilegalmente.

Trump confirma ataque terrestre en campaña contra tráfico desde América Latina Leer más

Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, se desató una crisis en Venezuela, a raíz de la controvertida reelección de Maduro, proclamada por el ente electoral -controlado por funcionarios afines al chavismo-, y de la denuncia de "fraude" por parte de la oposición mayoritaria, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia.

RELACIONADAS Trump anuncia destrucción de instalación clave en campaña antidroga contra Venezuela

En este contexto, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- y , según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores las defienden como inocentes y aseguran que son presos políticos.

Foro Penal contabilizaba, hasta el 15 de diciembre, 902 presos políticos en Venezuela, 86 de ellos extranjeros o venezolanos con otra nacionalidad, mientras que JEP los cifraba en más de 1.000.

El Ejecutivo de Maduro asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!