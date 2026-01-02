Ofensiva de 5 meses: EE.UU. destruye más de 35 lanchas y provoca más de cien muertes

Tanto Caracas como Bogotá han denunciado estos ataques como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales

Estados Unidos afirmó haber destruido al menos 35 embarcaciones y causado más de cien muertes en el Caribe y el Pacífico como parte de una ofensiva antidrogas que se prolongó durante los últimos cinco meses, y confirmó el último día del año un ataque contra tres lanchas que, al igual que las demás, vinculó con el narcotráfico.

El Gobierno del presidente Donald Trump, que considera a los carteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas y frente a los cuales ha declarado un “conflicto armado directo”, justifica las operaciones militares letales de tropas estadounidenses en aguas internacionales.

En agosto de 2025 ordenó el despliegue de buques militares en el Caribe, con Venezuela como principal foco, y luego extendió la ofensiva al océano Pacífico, involucrando a Colombia y rutas marítimas cercanas a sus costas.

Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro en Colombia —ambos acusados por Trump de mantener vínculos con el narcotráfico— han denunciado estos ataques como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.

La ONU, por su parte, ha advertido que se trataría de violaciones del derecho internacional y ha pedido a Estados Unidos que ponga fin a estas acciones.

La escalada coincide con un mayor control en el Congreso de Estados Unidos sobre la legalidad de estas operaciones, especialmente tras el ataque del pasado 2 de septiembre, cuando un bombardeo remató a dos sobrevivientes, un hecho que expertos han señalado como un posible crimen.

Así se inician los ataques

el 2 de septiembre Estados Unidos anuncia el primer ataque contra una embarcación en el Caribe y asegura que a bordo viajaban once integrantes del Tren de Aragua que habrían salido de Venezuela con droga rumbo a EE.UU.

El Gobierno estadounidense difundió un video del ataque, pero no presentó pruebas del vínculo con el narcotráfico.

15 de septiembre, un segundo ataque mata a tres venezolanos, según Trump, que afirmó que transportaban estupefacientes.

Petro dice que "lancheros" sobrevivieron

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este viernes 2 de enero de 2026 que hubo "lancheros" que sobrevivieron a uno de los ataques perpetrados por EE.UU. contra supuestos narcotraficantes en aguas del Pacífico como parte de la operación militar Lanza del Sur, que también se lleva a cabo en el mar Caribe.

"Aviso a todos los gobiernos de la zona. Esta parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas. Se sabe que tres personas murieron, el resto quedó viva porque se arrojaron al mar", expresó el mandatario en X, donde publicó el mapa del punto -cercano a México y Guatemala- donde supuestamente fue lanzado el ataque de EE.UU..

En el mensaje, Petro dijo que la información fue conseguida por la Armada colombiana, que está "dispuesta a colaborar" a los países que así lo requieran y señaló que el punto del ataque está ubicado a 384,33 millas náuticas del estado mexicano de Oaxaca, aunque no precisó cuando ocurrió.

