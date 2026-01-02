“En Escena”: una muestra de 39 fotógrafas iberoamericanas irrumpe en Costa de Marfil

Curada por Marta Soul, la muestra reúne miradas de España y Latinoamérica sobre identidad, memoria y justicia social

Cómo ser Fotógrafa (CSF) presentó este sábado en Grand-Bassam, Costa de Marfil, una exposición comisariada por la fotógrafa y curadora madrileña Marta Soul.

La plataforma internacional Cómo ser Fotógrafa (CSF) presentó el 6 de diciembre de 2025, en Grand-Bassam, Costa de Marfil, una exposición comisariada por la fotógrafa y curadora madrileña Marta Soul, que traza un mapa diverso de miradas y consolida puentes entre África, España y Latinoamérica.

RELACIONADAS La Corte Suprema niega nueva petición de prisión domiciliaria para Jair Bolsonaro

CSF desembarcó en la cuarta edición del Africa Foto Fair (AFF) con la propuesta más amplia de su trayectoria: la exposición colectiva “En Escena”. Se trata de una muestra que reúne el trabajo de 32 fotógrafas españolas y latinoamericanas y que reivindica la fuerza creativa, la diversidad y la relevancia crítica de las mujeres dentro del ecosistema fotográfico actual.

La exposición se presenta en Grand-Bassam –antigua ciudad colonial que fue la primera capital de Costa de Marfil– en el espacio Comptoir 1909, un enclave histórico donde la arquitectura colonial está envuelta por un paisaje natural que es también parte esencial del montaje.

Las obras rodean un árbol milenario, transformando la muestra en un diálogo entre arte, público y naturaleza.

“Fue un momento muy especial presentar la muestra en un lugar donde arquitectura, naturaleza y vida cotidiana generan un marco ideal para la lectura contemporánea de las obras”, señala Soul a EFE sobre la inauguración que coincide con el inicio del festival.

Miradas múltiples

“En Escena” se articula como una declaración de intenciones. Lejos de construir un relato uniforme sobre lo femenino, apuesta por mostrar la diversidad de enfoques, lenguajes y preocupaciones que atraviesan la producción fotográfica actual realizada por mujeres.

Protestas contra la carestía de la vida en Irán dejan al menos seis fallecidos Leer más

Identidad, memoria, ecología, afectos, territorio, justicia social y experimentación visual son algunos de los núcleos temáticos que recorren las piezas seleccionadas.

RELACIONADAS Los herederos del cuadro robado por un oficial nazi lo entregan

Soul explica que la exposición pretende evidenciar la relevancia de estas creadoras en la cultura visual contemporánea.

“La diversidad de las artistas procedentes de España, Ecuador, Argentina, México o Guatemala, aporta una mezcla muy rica de miradas, experiencias y estilos”, destaca.

La amplitud de procedencias y trayectorias se traduce en un mosaico de líneas estéticas que van desde la fotografía documental hasta la puesta en escena conceptual. Es la primera exposición de la plataforma CSF, que está en constante evolución, y ya ha pasado por Madrid y Sidney.

Durante la semana inaugural, Soul y las fotógrafas Sofía Moro y Ana Amado participaron además en el programa educativo de AFF, ofreciendo talleres, visionados de porfolios, charlas y una entrevista para el pódcast oficial del festival.

Impacto y proyección

Así, la llegada de “En Escena” al África Foto Fair responde a una propuesta directa de la plataforma CSF, fundada en 2020, y cuya misión es visibilizar, apoyar y promover el trabajo de mujeres fotógrafas en el ámbito iberoamericano.

Está integrada por 39 autoras seleccionadas por un comité de curadoras internacionales y desarrolla exposiciones, residencias, acciones performativas, talleres y proyectos educativos en distintos países.

Bette Nesmith Graham: La secretaria que corrigió el mundo Leer más

CSF colabora de forma habitual con instituciones como Casa África, el Museo Lázaro Galdiano, Lagos Photo Festival, El Cairo International Art District o varias embajadas españolas en África Occidental.

Su misión central es equilibrar la presencia de mujeres en la historia del arte contemporáneo y generar redes que sostengan la producción artística y el debate crítico. La muestra fue apoyada por la Embajada de España en Costa de Marfil.

No es la primera vez que CSF trabaja en Costa de Marfil: en 2023 acompañó el proyecto de la fotógrafa Paula Anta durante su residencia artística en la Fundación Donwahi, reforzando puentes entre España y el tejido cultural marfileño.

La exposición busca fomentar nuevas conversaciones entre comunidades artísticas africanas e iberoamericanas. La curadora confía en que la muestra despierte interés y conexiones futuras.

“Queremos que la exposición genere conversación, curiosidad y vínculos entre fotógrafas africanas, españolas y latinoamericanas”, asegura, ya que a su juicio, estas temáticas poseen una resonancia universal que puede impactar “profundamente” al público marfileño.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!