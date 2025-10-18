Bette Nesmith Graham: La secretaria que corrigió el mundo

Un invento nacido para corregir errores de máquina de escribir que sigue vigente en oficinas, escuelas y arte creativo

Bette Nesmith Graham era una madre soltera y secretaria del Texas Bank Trust en la década de 1950. Frustrada por los errores que cometía con su máquina de escribir -especialmente porque las correcciones eran lentas y sucias-, se inspiró en las técnicas de los pintores que tapaban errores con una nueva capa de pintura. Así, en su cocina creó una fórmula a base de agua y pigmento blanco que podía aplicarse sobre el error y luego escribirse encima. La llamó Mistake Out (Fuera Error).

Lo que empezó como una solución casera se convirtió en un producto revolucionario: Liquid Paper. Al principio lo distribuía a sus compañeras secretarias en botellitas de esmalte de uñas, llegando a vender hasta 100 botellitas al mes, pero con el tiempo la demanda creció tanto que fundó su propia empresa en 1956, mientras aún trabajaba como secretaria. Fue despedida cuando su jefe descubrió su emprendimiento... pero ese despido fue el inicio de su éxito empresarial

Tras años de perfeccionar la fórmula, en 1979 vendió Liquid Paper a Gillette por 47.5 millones de dólares, asegurando además regalías futuras. Con parte de las ganancias, Bette creó una fundación para apoyar a mujeres en el mundo laboral.

¿Por qué ha disminuido su uso?

Digitalización: Hoy casi todo se escribe y corrige en computadoras, tablets o celulares. Impresión precisa: Se imprimen menos documentos con errores gracias a correctores ortográficos y editores de texto. Oficinas sin papel: Cada vez hay más espacios que buscan reducir el uso de papel.

¿Dónde sí se sigue usando?

Escuelas: Algunos estudiantes aún lo usan para corregir errores en exámenes o formularios escritos a mano.

Oficinas tradicionales: Especialmente donde se llenan documentos a mano o con máquina de escribir.

Arte y manualidades: Algunos artistas o diseñadores lo usan como herramienta creativa.

Chill & Bach: el nuevo podcast que invita a redescubrir la gran música clásica Leer más

De secretaria a inventora millonaria

Esta secretaria que luego se convirtió en empresaria no solo fue una mujer innovadora en un mundo dominado por hombres, sino también una visionaria que convirtió una necesidad cotidiana en una solución global.

Su historia es un ejemplo inspirador de cómo la creatividad, la perseverancia y la voluntad de mejorar pueden dar lugar a una auténtica historia de éxito.

Curiosidad

Aunque ya no es un objeto cotidiano, el Liquid Paper sigue a la venta y muchas marcas lo han adaptado en formatos más modernos (en cinta, con secado rápido, sin solventes tóxicos).

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!