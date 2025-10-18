La clave para un matrimonio sólido: unidad, también en las finanzas

Trabajar juntos en las finanzas convierte a las parejas en un equipo

Para Dave Ramsey, experto en finanzas personales, autor best seller y conductor de The Ramsey Show, la fortaleza de un matrimonio no depende solo del amor, sino de la unidad en todos los aspectos de la vida, incluyendo el dinero. “El secreto de un matrimonio fuerte es la unidad, incluyendo tus finanzas”, afirma.

Muchas parejas mantienen sus cuentas separadas pensando que así evitan discusiones o preservan independencia. Sin embargo, Ramsey advierte que esta separación puede generar problemas graves: “Cuando las parejas mantienen finanzas separadas, actúan más como compañeros de cuarto que como un equipo. Esto puede llevar a falta de confianza, peleas por dinero, gastos ocultos y, al final, a un matrimonio más débil”.

El experto es claro: “Si no confías en tu pareja con el dinero, tienes un problema de relación, no de dinero”. Según él, en el matrimonio no existe “mi dinero” ni “tu dinero”, solo “nuestro dinero”, y alcanzar el éxito requiere compromiso total: “El matrimonio no es 50/50, es 100/100. Eso incluye dinero, decisiones y futuro”.

Ramsey señala que las parejas separan sus finanzas por diferentes razones: miedo a pelear, disparidad de ingresos, hábitos de gasto distintos o deseo de independencia. Sin embargo, estas actitudes son síntomas de un problema mayor, la falta de unidad y comunicación sobre los recursos compartidos.

Consejos prácticos del experto

Para alinear las finanzas, Ramsey recomienda varios pasos prácticos:

Combinar cuentas bancarias: eliminar la idea de “mío” y “tuyo” y trabajar con “nuestro dinero”. Crear un presupuesto juntos: cada dólar tiene un propósito, y ambos deciden cómo usarlo. Establecer metas financieras compartidas: pagar deudas, comprar una casa, planear jubilación o alcanzar cualquier sueño en común. Comunicarse regularmente: revisiones semanales para discutir gastos, ingresos y prioridades, evitando sorpresas.

Adiós cucarachas: descubre la fruta que hará que desaparezcan de tu casa Leer más

El objetivo de todo esto no es solo la estabilidad económica, sino fortalecer la relación en su conjunto.

“Cuando tú y tu pareja están en la misma página financieramente, construyen un matrimonio más fuerte y un futuro mejor juntos”, concluye Ramsey.

En definitiva, el dinero no tiene que ser un enemigo en la relación.

Con unidad, comunicación y objetivos compartidos, las parejas no solo evitan conflictos, sino que construyen un equipo sólido capaz de enfrentar cualquier desafío juntos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!