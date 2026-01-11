Expreso
El actor turco Can Yaman en una foto de archivo.
El actor turco Can Yaman en una foto de archivo.efe

Actor turco Can Yaman fue detenido por una supuesta posesión de droga

La operación forma parte de una oleada de redadas

El popular actor turco Can Yaman, protagonista de numerosas telenovelas, fue detenido esta madrugada en Estambul junto a otras seis personas por supuesta posesión de drogas, informó el diario turco Hürriyet.

Yaman, la popular actriz Selen Görgüzel y otras cinco personas fueron detenidas durante una redada de la policía en diferentes lugares de ocio nocturno en Estambul en el marco de una operación contra el consumo de drogas y trasladados a comisaría, informa ese diario.

La operación forma parte de una oleada de redadas y detenciones por las que en las últimas semanas han sido arrestados o citados a declarar decenas de artistas, personalidades de las redes sociales, periodistas, empresarios y figuras del deporte.

A los detenidos se les toman muestras de pelo, sangre u orina para verificar un supuesto uso de drogas.

Aunque las informaciones oficiales no especifican qué tipo de droga es el principal objetivo de la campaña, la prensa turca da por hecho que se trata de combatir el consumo de cocaína.

Según Hürriyet, la Fiscalía no había emitido orden de detención contra Can Yaman en el marco de estas operaciones antidroga, pero durante el registro de esta madrugada en los locales de ocio, los agentes lo hallaron en posesión de estupefacientes, por lo que fue detenido.

¿En qué producciones ha trabajado?

Can Yaman, famoso por telenovelas de éxito internacional como 'Pájaro soñador', 'Sandokan', 'El Turco' y 'Viola come il mare', es también protagonista de la serie española 'El laberinto de las mariposas', actualmente en rodaje.

