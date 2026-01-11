Kendall Jenner niega cirugías faciales y responde a rumores sobre rinoplastia

La integrante del elenco de The Kardashians insistió en que los cambios en su rostro es por el crecimiento natural

La modelo Kendall Jenner se refirió a los comentarios que circulan en internet sobre supuestos procedimientos quirúrgicos en su rostro y afirmó que no se ha sometido a cirugías plásticas faciales. La aclaración se dio durante su participación en el pódcast In Your Dreams with Owen Thiele, donde habló sobre imagen personal y percepción pública.

Medias de nylon: la tendencia que vuelve en el 2026 Leer más

“Cuando una persona en internet quiere creer algo, no hay forma de convencerla de lo contrario. No voy a sentarme aquí a convencer a nadie de que no lo he hecho; hay todo un mundo en internet que piensa que me he hecho una reconstrucción facial completa”, dijo Jenner al abordar las comparaciones entre fotografías de distintas etapas de su vida.

La integrante del elenco de The Kardashians insistió en que los cambios señalados por usuarios no responden a una rinoplastia. “Nunca me he hecho ninguna cirugía plástica en la cara. Nunca me he hecho nada”, afirmó. Ante la incredulidad planteada por el conductor del espacio, reiteró: “Lo juro por Dios, por todo lo que amo, nunca me he hecho una cirugía de nariz”.

Jenner explicó que las variaciones en sus facciones se relacionan con el crecimiento natural y con tratamientos médicos para el acné. Señaló que utilizó Accutane, un medicamento indicado para casos severos, alrededor de 2021, y que esto pudo influir en la apariencia de su piel. Especialistas citados por People indicaron que el fármaco no modifica la estructura ósea, pero sí reduce la actividad de las glándulas sebáceas, lo que puede disminuir la inflamación en la zona.

Aunque negó intervenciones quirúrgicas, la modelo reconoció que ha recurrido a procedimientos estéticos no invasivos. “He hecho dos rondas de baby Botox en la frente. Eso es todo. Fue lo único que me puse”, dijo, y agregó que no le agradó el resultado. También mencionó tratamientos como PRP y microneedling para el cuidado de la piel.

Las opiniones de Kendall Jenner sobre las cirugías plásticas

Sin Bandera regresa a Ecuador en 2026: fechas, ciudades y precios de sus conciertos Leer más

Durante la conversación, Jenner cuestionó la práctica de cirujanos e influencers que analizan rostros de celebridades en redes sociales. “Es peligrososo. Puede afectar a los jóvenes de una forma muy particular, porque luego ven eso y piensan: ‘Dios mío, eso es lo que tengo que hacer para verme así’, y salen corriendo a hacerse algo tonto”, expresó. Asimismo, reconoció que enfrenta temas de imagen personal y concluyó: “Quiero darme gracia todos los días por las cosas que pueden molestarme. Pero también creo que, a medida que envejezco, menos me importa”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!