¿Bad Bunny y Kendall Jenner en crisis? Hablan de supuesta separación

En una inesperada vuelta de los acontecimientos, fuentes cercanas a Bad Bunny y Kendall Jenner han confirmado a la revista ‘People’ que la pareja que acaparó titulares a lo largo del año podría haber llegado a su fin justo antes de las festividades navideñas. El artista puertorriqueño y la supermodelo estadounidense, miembro del famoso clan Kardashian, comenzaron su romance en febrero de 2023, convirtiéndose rápidamente en una de las parejas más destacadas del año.

El idilio entre Bad Bunny, conocido por éxitos como 'Dákiti' y 'Amorfoda', y Kendall Jenner, reconocida por su participación en el reality Keeping Up With The Kardashians y su prominente carrera como modelo, fue noticia desde el principio. Tras ser vistos compartiendo cenas y copas en Los Ángeles, una fuente anónima confirmó la relación a la revista People en febrero, destacando la conexión entre ambos debido a la reciente mudanza del cantante a la ciudad y la compra de una nueva casa.

A lo largo de los meses, la pareja fue vista en numerosos eventos públicos, culminando en mayo cuando decidieron hacer su primera aparición oficial de la mano en un partido de los Lakers. Sin embargo, las entrevistas concedidas por ambos en junio mostraron una postura críptica respecto a su relación, con ambos artistas compartiendo la intención de mantener ciertos aspectos de su vida privada fuera del escrutinio público.

La familia Kardashian, conocida por convertir cualquier tema en material para su reality, también se sumó al interés en la pareja, destacando su participación en eventos de alta visibilidad como el desfile de Gucci en Milán en septiembre. A pesar de la creciente exposición pública, Bad Bunny insistió en mantener su privacidad, revelando en una entrevista con Vanity Fair en septiembre que no sentía la necesidad de aclarar detalles de su vida personal ante la opinión pública.

Sin embargo, las especulaciones sobre la relación alcanzaron su punto álgido en noviembre, cuando un enigmático post en la cuenta de Instagram de Jenner generó preguntas sobre el estado de la pareja. Aunque ni el cantante ni la modelo han confirmado oficialmente la ruptura, la publicación de Jenner con la frase "Lo que sea para mí, me encontrará" ha avivado las llamas de los rumores.

Por ahora, el silencio de ambos protagonistas ante la supuesta separación deja en el aire el destino de la relación. Con una posible intervención de Kendall Jenner en la próxima temporada de Keeping Up With The Kardashians, la incertidumbre sobre el futuro de Bad Bunny y Kendall Jenner sigue siendo motivo de especulación en el mundo del entretenimiento.

