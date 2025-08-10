Tramo de la Ruta Viva se cierra desde la av. Simón Bolívar, en el norte de Quito

La AMT informó que el paso se suspendió en dos carriles de la Ruta Viva, a la altura de la av. Simón Bolívar

La AMT cerró dos carriles de la Ruta Viva, en el tramo entre la av. Simón Bolívar y av. Oswaldo Guayasamín.

El flujo vehicular se redujo en la Ruta Viva la mañana de este domingo 10 de agosto de 2025, luego de que uniformados de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerraron dos carriles en sentido Quito - valle de Cumbayá.

(Te invitamos a leer| AMT realizará controles aleatorios a conductores en Quito durante el feriado)

La AMT informó que la suspensión parcial del paso afectó el tramo comprendido entre la conexión con la avenida Simón Bolívar hasta la av. Oswaldo Guayasamín.

En el lugar, el tránsito se cerró por trabajos de bacheo que se efectúan en esa zona, en donde los agujeros sobre el asfalto han causado daños a los automotores que transitan entre la capital y los valles.

Los agentes aplican el cierre por segundo día consecutivo en la zona. La mañana del sábado, el tránsito se cerró en los carriles central e izquierdo, pero solo a la altura de la intersección con la av. Guayasamín.

¿Cómo está el paso hacia el aeropuerto?

🚨 #CierreVialQuito | Por trabajos viales.



📍 Sector: Ruta Viva

🛣️ Lugar: desde la Ruta Viva, hasta la av. Oswaldo Guayasamín

🚧 Cierre: carriles, central y derecho

↔️ Sentido: oeste-este



⚠️ Con atención en las vías

☀️ #QuitoRenace pic.twitter.com/MPTNoHtrq0 — AMTQuito (@AMT_Quito) August 9, 2025

La modificación parcial del paso no ha generado complicaciones para trasladarse desde y hacia el aeropuerto Mariscal Sucre. No obstante, la AMT recomendó circular con precaución y respetar las indicaciones de los agentes en la zona para evitar percances viales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!