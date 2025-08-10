Expreso
Uno de los controles aleatorios se realizará en la avenida Simón Bolívar, informó la AMT.
Uno de los controles aleatorios se realizará en la avenida Simón Bolívar, informó la AMT.Foto: Cortesía Facebook AMT

AMT realizará controles aleatorios a conductores en Quito durante el feriado

Los agentes de tránsito realizarán controles a los conductores de 25 sectores de Quito. ¿En qué lugares?

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que desarrollará controles aleatorios a los conductores en Quito, para identificar a las personas que manejan en estado de embriaguez.

(Te invitamos a leer| Parques cercados en Quito, ¿seguridad o abuso del espacio público?)

La entidad señaló que en "este feriado de agosto fortaleceremos los operativos aleatorios de control", por lo que recomendó a las personas no beber alcohol si tienen previsto conducir. 

Las vías donde la AMT realizará los controles en Quito

La AMT detalló en sus redes sociales los 25 lugares en donde realizará los controles. Sin embargo, la Agencia no indicó las fechas y los horarios. Solo añadió que se efectuarán durante el descanso.

Estas son las vías programadas:

  1. Av. Diego de Vásquez y Mariscal Sucre
  2. Enrique Garcés y Molineros
  3. García Moreno y Padre Luis Garzón
  4. Pradera y av. República
  5. Av. Mariscal Sucre y Morán Valverde
  6. Av. Maldonado y Cóndor Ñan
  7. Teniente Hugo Ortiz y Luis Dressel
  8. Av. Mariscal Sucre y Talabera
  9. Av. Mariscal Sucre y Matilde Álvarez
  10. Av. Pichincha y Chile
  11. Av. Cardenal de la Torre y Benedicto Rincón
  12. Av. Maldonado y Susana Letor
  13. Av. Mariscal Sucre y La Ecuatoriana
  14. Velasco Ibarra y autopista Rumiñahui
  15. Av. Amazonas y Orellana
  16. Av. El Inca y Amazonas
  17. Av. Ilaló y Gribaldo Miño
  18. Av. Ilaló y El Turismo
  19. Geovvany Calles y Padre Luis Vaccari
  20. Bahía de Caráquez y Chimborazo
  21. Interoceánica y González Suárez
  22. Panamericana Norte y El Arenal
  23. Av. Simón Bolívar y Los Cóndores
Sancionados por mal estacionamiento

La AMT aplicó controles la tarde del sábado 9 de agosto en el sector de El Condado, en el norte de la ciudad. En el lugar, los agentes sancionaron a dos vehículos que habían estacionado en lugares prohibidos y generaban congestión vehicular.

Los conductores recibieron las notificaciones de las infracciones, en donde se señala que los propietarios de los vehículos deberán pagar una multa de 47 dólares.

La Agencia señaló que mantendrá los controles en las vías más concurridas de la urbe, así como en los ingresos y salidad de la capital hasta que concluya el feriado este lunes 11 de agosto.

