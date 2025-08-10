AMT realizará controles aleatorios a conductores en Quito durante el feriado

Los agentes de tránsito realizarán controles a los conductores de 25 sectores de Quito. ¿En qué lugares?

Uno de los controles aleatorios se realizará en la avenida Simón Bolívar, informó la AMT.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que desarrollará controles aleatorios a los conductores en Quito, para identificar a las personas que manejan en estado de embriaguez.

(Te invitamos a leer| Parques cercados en Quito, ¿seguridad o abuso del espacio público?)

La entidad señaló que en "este feriado de agosto fortaleceremos los operativos aleatorios de control", por lo que recomendó a las personas no beber alcohol si tienen previsto conducir.

Las vías donde la AMT realizará los controles en Quito

La AMT detalló en sus redes sociales los 25 lugares en donde realizará los controles. Sin embargo, la Agencia no indicó las fechas y los horarios. Solo añadió que se efectuarán durante el descanso.

Estas son las vías programadas:

Av. Diego de Vásquez y Mariscal Sucre Enrique Garcés y Molineros García Moreno y Padre Luis Garzón Pradera y av. República Av. Mariscal Sucre y Morán Valverde Av. Maldonado y Cóndor Ñan Teniente Hugo Ortiz y Luis Dressel Av. Mariscal Sucre y Talabera Av. Mariscal Sucre y Matilde Álvarez Av. Pichincha y Chile Av. Cardenal de la Torre y Benedicto Rincón Av. Maldonado y Susana Letor Av. Mariscal Sucre y La Ecuatoriana Velasco Ibarra y autopista Rumiñahui Av. Amazonas y Orellana Av. El Inca y Amazonas Av. Ilaló y Gribaldo Miño Av. Ilaló y El Turismo Geovvany Calles y Padre Luis Vaccari Bahía de Caráquez y Chimborazo Interoceánica y González Suárez Panamericana Norte y El Arenal Av. Simón Bolívar y Los Cóndores Geovanny Calle y CipresesAv. Diego de Vásquez y Mariscal Sucre Enrique Garcés y Molineros García Moreno y Padre Luis Garzón Pradera y av. República Av. Mariscal Sucre y Morán Valverde Av. Maldonado y Cóndor Ñan Teniente Hugo Ortiz y Luis Dressel Av. Mariscal Sucre y Talabera Av. Mariscal Sucre y Matilde Álvarez Av. Pichincha y Chile Av. Cardenal de la Torre y Benedicto Rincón Av. Maldonado y Susana Letor Av. Mariscal Sucre y La Ecuatoriana Velasco Ibarra y autopista Rumiñahui Av. Amazonas y Orellana Av. El Inca y Amazonas Av. Ilaló y Gribaldo Miño Av. Ilaló y El Turismo Geovvany Calles y Padre Luis Vaccari Bahía de Caráquez y Chimborazo Interoceánica y González Suárez Panamericana Norte y El Arenal Av. Simón Bolívar y Los Cóndores Geovanny Calle y CipresesAvenida Amazonas y Zamora Av. Av. Diego de Vásquez y Mariscal Sucre Enrique Garcés y Molineros García Moreno y Padre Luis Garzón Pradera y av. República Av. Mariscal Sucre y Morán Valverde Av. Maldonado y Cóndor Ñan Teniente Hugo Ortiz y Luis Dressel Av. Mariscal Sucre y Talabera Av. Mariscal Sucre y Matilde Álvarez Av. Pichincha y Chile Av. Cardenal de la Torre y Benedicto Rincón Av. Maldonado y Susana Letor Av. Mariscal Sucre y La Ecuatoriana Velasco Ibarra y autopista Rumiñahui Av. Amazonas y Orellana Av. El Inca y Amazonas Av. Ilaló y Gribaldo Miño Av. Ilaló y El Turismo Geovvany Calles y Padre Luis Vaccari Bahía de Caráquez y Chimborazo Interoceánica y González Suárez Panamericana Norte y El Arenal Av. Simón Bolívar y Los Cóndores Geovanny Calle y Cipreses

Jueza convoca al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, a audiencia por denuncia Marroquín Leer más

Sancionados por mal estacionamiento

La AMT aplicó controles la tarde del sábado 9 de agosto en el sector de El Condado, en el norte de la ciudad. En el lugar, los agentes sancionaron a dos vehículos que habían estacionado en lugares prohibidos y generaban congestión vehicular.

#GestiónAMT | 📍En el sector del redondel de El Condado, nuestro equipo realiza controles para liberar el espacio público y garantizar la movilidad.



🚗 Recordamos que estacionar en lugares prohibidos genera congestión y riesgos para todos.



✅ Con respeto,

☀️#QuitoRenace pic.twitter.com/fH13zq99pP — AMTQuito (@AMT_Quito) August 9, 2025

Los conductores recibieron las notificaciones de las infracciones, en donde se señala que los propietarios de los vehículos deberán pagar una multa de 47 dólares.

La Agencia señaló que mantendrá los controles en las vías más concurridas de la urbe, así como en los ingresos y salidad de la capital hasta que concluya el feriado este lunes 11 de agosto.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!