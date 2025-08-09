Jueza convoca al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, a audiencia por denuncia Marroquín

Marroquín, quien impulsa la revocatoria del mandato de Pabel Muñoz, denunció al alcalde de Quito por expresiones en su contra

Pabel Muñoz deberá asistir a la audiencia de juzgamiento, tras la denuncia que presentó Néstor Marroquín en su contra.

La jueza de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, Inés Romero, convocó al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, a la audiencia de juzgamiento que se desarrollará a las 08:30 del próximo sábado 23 de agosto de 2025 por la denuncia que presentó el activista Néstor Marroquín en su contra.

(Te invitamos a leer| Pabel Muñoz enfrenta proceso judicial por denuncia de Néstor Marroquín)

Romero dispuso que la audiencia se realice de forma presencial en la sala de audiencias 8 de la Corte Provincial y ordenó que el alcalde sea notificado sobre la fijación de la diligencia.

En el escrito, con fecha del viernes 8 de agosto de 2025, la jueza indica que si el alcalde no designa un defensor privado, se le asignará un defensor público. Además, en caso de que "la persona procesada no asista a la audiencia se dispondrá su detención".

¿Por qué Marroquín denunció a Muñoz?

La audiencia de juzgamiento se desarrollará luego de que Néstor Marroquín, activista y representante del colectivo Cuida Tu Voto, denunció a Muñoz por supuestamente haber emitido expresiones ofensivas y deshonrosas en su contra.

Según Marroquín, el alcalde de Quito brindó una entrevista el pasado 22 de mayo, en donde habló del proceso de revocatoria que el dirigente desarrolla. Allí Muñoz habría mencionado: "tengan mucho cuidado de quiénes le están haciendo firmar, y qué le están haciendo firmar (...) el mismo promotor... tuvo una sentencia de ámbito penal...".

Marroquín confirmó la tarde del viernes que conoció la convocatoria en la Corte. "El respeto se practica. Efectivamente, el señor alcalde ha sido citado a la audiencia de juicio contravencional para este 23 de agosto", escribió el activista en sus redes sociales.

En su denuncia, el activista también solicitó una reparación integral por los daños que las expresiones le habrían generado a su imagen. Muñoz no ha emitido un pronunciamiento sobre este caso.

El proceso de la revocatoria del mandato se inició el 23 de abril, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó a Marroquín los formularios para la recolección de firmas. Actualmente, el colectivo Cuida tu Voto cuenta con más de 250 rúbricas y ante el desarrollo del trámite, Muñoz presentó una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional para evitar avance.

