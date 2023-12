Ricky Montaner: "Mi padre no tiene problemas económicos"

En Ecuador se dio a conocer a fines de 1985 con su éxito Yo que te amé y desde ahí el éxito de Ricardo Montaner fue imparable y arrollador, colocando varias canciones para la posteridad y cautivando a las nuevas que lo ha descubierto a través de plataformas musicales y audiovisuales. Pero no solo se dicen de él cosas buenas.

Ahora, el intérprete de Vamos a dejarlo se enfrenta a los rumores de unos supuestos empleados de su restaurante en Miami quienes lo han denunciado públicamente y aseguran que el artista venezolano argentino les adeuda seis meses de pago.

La denuncia fue hecha en el programa de farándula de Miami Chisme No Like, al parecer, por uno de los colaboradores y se atrevieron a afirmar que por eso viajaba a República Dominicana, donde la familia Montaner tiene una propiedad, para “huir” de sus obligaciones económicas.

Emmanuelle Debever: muere la actriz que denunció a Gérard Depardieu Leer más

(Te puede interesar: Ricardo Montaner anuncia su retiro de temporal)

Las especulaciones fueron desmentidas recientemente por Ricky, uno de sus hijos, en una conferencia de prensa que ofreció en Ciudad de México.

“Me parece tan ridículo la forma en que dice la gente… mi papá ha sido un tipo, que si yo he sembrado y yo no tengo problemas económicos, una persona que tiene 40 años dedicándose a esto no los tiene”, indicó el también cantante.

Acerca de que si su famoso padre se ha fugado a la isla caribeña, Ricky mencionó que frecuentemente su familia viaja hasta República Dominicana a la península de Samaná para descansar y tener una vida más tranquila.

El baladista romántico, a principios de noviembre pasado, contó a sus seguidores que le pondrá una pausa a su carrera musical y te tomará un tiempo. El anuncio lo hizo durante gira musical por Costa Rica.

Lee sin límites y ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!