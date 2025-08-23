Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

PLENO CPCCS
Andrés Fantoni presidente el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).ARCHIVO: CPCCS

Renovación del CNE: ¿Cuándo se reanudará el concurso y qué viene después?

El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) continuará con la fase de oposición de la renovación de los vocales electorales

Tras varios meses de espera, la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) empieza a perfilarse. El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) se alista para retomar la etapa de oposición en el proceso de recambio parcial de los vocales electorales.

RELACIONADAS

Según resolvió el CPCCS en la sesión plenaria del 22 de agosto de 2025, el sorteo de los catedráticos principales y suplentes encargados de elaborar las preguntas para la fase de oposición ya tiene fecha, lo que da continuidad al concurso de renovación parcial del CNE.

La fecha de la reanudación de la renovación parcial del CNE

De acuerdo con la decisión del CPCCS, la renovación parcial del CNE se retomará el martes 26 de agosto de 2025 con el sorteo de los siete catedráticos principales y siete suplentes, que estarán a cargo de elaborar las preguntas del examen escrito y los casos hipotéticos.

RELACIONADAS

El sorteo, según informó el CPCCS, será realizado en las instalaciones del organismo y en presencia de un notario público que dará fe pública de la diligencia. En total, 22 profesionales conforman el banco de catedráticos habilitados para esta etapa del concurso.

COMISION CIUDADANA CNE
Jhon Silva preside la Comisión Ciudadana de Selección del concurso del CNE.ARCHIVO: CPCCS

Otras decisiones del CPCCS en la renovación parcial del CNE

Días atrás, el Pleno del CPCCS también adoptó varias decisiones referentes al concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE). Entre ellas, el diseño de la etapa de oposición del recambio de vocales electorales.

RELACIONADAS

En CPCCS dispuso:

  1. Tres tribunales integrados por tres comisionados y dos catedráticos para el desarrollo del examen práctico.
  2. Implementación de un módulo informático estandarizado que incluya: registro individual de puntuaciones, generación automática de reportes de calificaciones y mecanismos de seguridad que eviten manipulación o alteración de datos.
  3. Factibilidad de la suscripción de contratos de servicios profesionales con los integrantes del equipo de catedráticos que realizarán las preguntas y casos prácticos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Las giras de Daniel Noboa: promesas aún sin aterrizaje

  2. Parque de las tripas en Quito: piden control sanitario a los alimentos que se ofertan

  3. Renovación del CNE: ¿Cuándo se reanudará el concurso y qué viene después?

  4. Chocolate Dubái en Guayaquil: dónde probar el postre viral que conquista paladares

  5. Macará vs. Mushuc Runa: fecha, hora y dónde ver EN VIVO | Fecha 26 LigaPro 2025

LO MÁS VISTO

  1. Xavier Ramos: Lo que se descubrió en la vivienda tras su muerte en Guayaquil

  2. Denuncian en EE.UU. a José Serrano por corrupción, 'narco' y conspiración política

  3. Operación Cuy: esto pasa al espiar sin una orden judicial

  4. La vida sin filtros de Catrina Sauvage, la diseñadora que triunfa en línea

  5. Las principales razones por las que negocios en Guayarte no han tenido éxito

Te recomendamos