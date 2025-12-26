Zelenski y Trump se reunirán en Florida para definir plan de paz en Ucrania

El presidente de Ucrania anunció una nueva reunión con Donald Trump para discutir un plan de paz de 20 puntos con Rusia

Zelensky planea reunirse con Trump en Florida este domingo para dialogar sobre el plan de paz.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó que viajará a Florida para reunirse con Donald Trump este domingo 28 de diciembre. La cita tendrá lugar en Mar-a-Lago, residencia del mandatario estadounidense, y se enmarca en los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a casi cuatro años de guerra tras la invasión rusa de febrero de 2022.

Zelenski aseguró que el plan de paz está “90% listo” y que la reunión con Trump será decisiva para cerrar los puntos más sensibles. Entre ellos figuran las concesiones territoriales en el este de Ucrania, las garantías de seguridad para Kiev y la posibilidad de crear zonas desmilitarizadas en el Donbás.

El plan de paz de 20 puntos

La propuesta que se discutirá en Florida contempla congelar la actual línea del frente, abrir la puerta a la retirada de tropas ucranianas en ciertas zonas y establecer mecanismos de seguridad internacional. También incluye un componente económico, con posibles acuerdos de reconstrucción y cooperación financiera.

El plan fue presentado por Zelenski el 24 de diciembre y rápidamente enviado a Moscú para su análisis. El Kremlin, a través de su portavoz Dmitri Peskov, confirmó que está evaluando el documento, aunque persisten diferencias sobre el control de Donetsk y Lugansk.

Trump, por su parte, ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos en las últimas semanas, enviando a su enviado especial Steve Witkoff a reuniones en Berlín y Kiev. Según Zelenski, las conversaciones con Witkoff fueron “muy buenas” y aportaron nuevas ideas para acercar la paz.

Expectativas en Kiev y Washington

En Ucrania, la reunión genera expectativas y cautela. Zelenski afirmó que “muchas cosas pueden decidirse antes de Año Nuevo”, pero reconoció que no está seguro de que se logre un acuerdo definitivo. Para Kiev, las garantías de seguridad son esenciales, ya que teme que cualquier concesión territorial sin respaldo internacional deje al país vulnerable.

La Constitución de Ucrania establece que cualquier modificación en las fronteras nacionales debe ser aprobada mediante un referéndum. Este viernes, el presidente Volodímir Zelenski subrayó que “el futuro de Ucrania debe ser decidido por su pueblo” y añadió que los aliados del país “tienen la capacidad suficiente para presionar a Rusia o negociar con ella” con el fin de garantizar que dicho proceso se realice en condiciones seguras.

En contraste, el Kremlin ha mostrado escasa disposición a flexibilizar sus exigencias. Durante semanas, funcionarios rusos han reiterado que Ucrania debe retirar todas sus tropas del Donbás, lo que implicaría entregar el control total de la región a Moscú.

