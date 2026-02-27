Yaku Pérez cuestiona la reforma al Cootad y advierte un control político a los GAD

El abogado y ex candidato presidencial dice que el régimen busca ahorrarse más de mil millones de dólares anuales

En 2019, cuando Yaku Pérez llegó a la Prefectura de Azuay, llamó la atención su decisión de despedir a 69 funcionarios y prescindir de más de 10 asesores. Así que queda claro que no cree que se deben desperdiciar los recursos. Sin embargo, el líder indígena, abogado y excandidato presidencial está en contra de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

¿Cuál es su impresión respecto a la reforma al Cootad? ¿Es inconstitucional? Yaku Pérez responde: Caen en una violación constitucional frente al derecho de progresividad y no regresividad. Ninguna norma puede ser regresiva. Deberían entregarse más recursos, no menoscabar. Hay una violación y otro problema es el atentado contra la autonomía.

¿Cuál es el objetivo del régimen con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)? Yaku Pérez responde: Los gobiernos locales dependen de las rentas del Estado, que hoy trata de controlar a los gobiernos locales. Hoy buscan controlar a través del Ministerio de Finanzas. Se entregarán fondos a los GAD que estén en su línea, y a los disientes políticamente los castigarán de mil maneras, inventarán trabajos jurídicos, leguleyadas para recortar fondos.

¿A quiénes castigarán?, se le pregunta. "No sancionarán al alcalde, al prefecto o al gobierno parroquial, sino a la comunidad. Es gravísimo porque se recortarán recursos que se asignan a la educación, salud, deportes, a la juventud, a sectores vulnerables. Es mala la estrategia del Gobierno. No castigará a los administradores, sino a todo el territorio. El sesgo será político-partidista".

Los legisladores de ADN han criticado que algunos GAD supuestamente “despilfarren” el dinero en fiestas y no se concentren en obras...

Claro. Según mi criterio, administradores de gobiernos locales sí han exagerado en adquisiciones de bienes, servicios y fiestas. Pero ese dispendio, ese despilfarro, debería ser revisado por la Contraloría. Pero no se puede castigar a los vulnerables con el pretexto de lo que hacen algunos gobiernos locales.

Al aprobar esta reforma, ¿el régimen se proyecta a las elecciones seccionales de febrero del 2027, recortando a alcaldías y prefecturas de la RC?

Considero que es un control político-partidista, pero también es una boya de salvación financiera, porque el Gobierno Nacional no tiene de dónde más sacar recursos. El Fondo Monetario Internacional le va a dar 600 millones de dólares. Pero con el Cootad pueden obtener más de mil millones, en esta crisis que se viene con más fuerza. El déficit es gigantesco en el presupuesto. Y para ellos la solución ha sido no transferir recursos y licuar esas deudas. La ley mata dos pájaros de un tiro.

¿De qué forma se está vulnerando la autonomía de los GAD con la reforma?



La violación a la autonomía ocurre desde 2008. Desde entonces se habló de Gobiernos Autónomos Descentralizados, un nombre pomposo que en la realidad no es tal. Hay centralismo total, (una especie de) colonialismo, como cuando dependíamos del rey de España, virreinatos, capitanías. Todo estaba centralizado en el rey. No se movía un dedo si no pasaba en la Audiencia de Quito, en el Virreinato de Nueva Granada.

No se requiere una reforma para controlar el gasto. Contraloría, CPCCS, Defensoría del Pueblo ya no funcionan. Yaku Pérez/ ex prefecto del Azuay

En redes sociales, el exlegislador Andrés Páez enumeró una serie de cargos directivos en el Municipio de Quito. Hablaba de directores de Movilidad Activa y de Cambio Climático. Suena bien, pero no se ve la gestión. ¿Qué opina?



Hay que ser objetivos: el Gobierno debe dar ejemplo; practicar para predicar. Recuerdo que el régimen contrató a un artista dos días antes de la consulta popular y (ahora) está mirando la paja en ojo ajeno, antes de retirar la viga, incluso en términos del Evangelio.

¿Hay algo que deberían revisar los GAD?

También objetivamente es verdad que en los Municipios hay empresas, como por ejemplo Etapa, en donde antes había un solo gerente, luego hubo gerente del agua potable, de telefonía, de comercialización, jurídico y ahora hay hasta subgerente jurídico. Hay directores y todos con buenas remuneraciones.

Ahí la diferencia, supongo: mientras Etapa cobraba 15 dólares mensuales por el agua potable; en la comunidad, 4 dólares. En el primer caso, el gerente gana 5.000 dólares; mientras el encargado de la junta administradora del agua, ni 1.000 dólares.

Algunos administradores de gobiernos locales han dado pretextos. No se debe invertir millones en artistas. Yaku Pérez/ Ex prefecto del Azuay

Yaku Pérez espera que la Corte Constitucional actúe

Es crítico con el uso de recursos. Cree que algunas autoridades han dado “pretexto” al Gobierno. Pero pregunta: ¿cuántos colegios y hospitales se han construido? Sostiene que con la reforma controlarán a las autoridades locales que no están en su línea, y se ahorrarán un recurso que no tienen. Espera que la Corte Constitucional emita medidas cautelares, para que la ley no entre en vigencia.

¿Quién es Yaku Pérez?

Yaku Pérez es un líder indígena kichwa kañari, abogado, profesor. Dirigió la Ecuarunari. Participó en movilizaciones durante el correísmo y fue encarcelado, y a su pareja se le canceló la visa. Fue candidato presidencial en 2021. Disputó voto a voto con Guillermo Lasso la posibilidad de llegar a segunda vuelta. Exprefecto de Azuay.

