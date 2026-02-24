Concejo de Quito aprueba demanda contra reforma al COOTAD

Procuraduría presentará acciones legales ante la Corte Constitucional por reforma al COOTAD

El Concejo autorizó a la Procuraduría iniciar acciones legales para defender la autonomía del Distrito y evitar recortes en servicios municipales.

El Municipio de Quito encendió las alertas. Con 15 votos a favor, el Concejo Metropolitano aprobó este martes iniciar acciones legales ante la Corte Constitucional del Ecuador para frenar la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador (COOTAD).

Le invitamos a que lea: Quito inicia estudios definitivos para la extensión del Metro hasta La Ofelia

La resolución incluye solicitar medidas cautelares, mientras el Municipio advierte que la aplicación de la nueva normativa podría obligar a ajustar alrededor de 459 millones de dólares del presupuesto de la ciudad.

El alcalde Pabel Muñoz fue directo durante la sesión del Concejo:

Quito: La Agencia Metropolitana de Tránsito suspende atención el 26 y 27 de febrero Leer más

“Decidan ustedes qué cortamos”, dijo al mostrar que áreas como salud, educación, transporte e inclusión social podrían verse afectadas.

Según el alcalde, la reforma podría golpear con fuerza a la capital. “Quito puede ser uno de los grandes perjudicados por esta reforma, que no era urgente ni necesaria. La ciudad ya cumplía con la normativa vigente y destinaba el 100 % de las transferencias del Gobierno a obras”, sostuvo.

La preocupación del Municipio se centra en que el cambio obligaría a modificar la planificación financiera y priorizar recursos.

El presupuesto de Quito para 2026 supera los USD 1.000 millones

Durante la sesión, la administradora general Grace Rivera explicó que el presupuesto municipal proyectado para 2026 será de USD 1.042 millones.

De ese monto:

$ 612 millones se destinan a inversión.

$ 375 millones provienen de transferencias del Gobierno Central.

$ 237 millones corresponden a ingresos propios.

Según Rivera, estos recursos ya se invierten en su totalidad, por lo que Quito no solo cumple con la regla conocida como 70-30, sino que destina el 100 % de las transferencias a obras.

RELACIONADAS Barrios de Quito convocan a movilización contra reformas al COOTAD

Por la terrible reforma al COOTAD y su doble concepto de inversión, Quito debería ajustar 459 millones de dólares de su presupuesto YA aprobado. Esto porque la ley no considera "prioritaria" la inversión social, la educativa, la de desarrollo infantil, la de cultura, la de… pic.twitter.com/X8DMMYcatl — Pabel Muñoz L. (@pabelml) February 24, 2026

Obras y programas sociales que podrían quedar en riesgo

El Municipio advirtió que eliminar ciertas partidas presupuestarias podría afectar proyectos clave para la ciudad, como:

Intervenciones en el Parque Bicentenario

Solución vial Rumihurco

Ampliación de la avenida Quitumbe Ñan

Infraestructura ambiental

Nuevos bloques de salud

Centros infantiles Quito Wawas

Robo de cables en Quito: detenidos enfrentan penas de hasta 10 años de prisión Leer más

Recursos para parroquias rurales

Becas educativas

“El desarrollo no es solo cemento”

Durante el debate en el Concejo Metropolitano, la concejal Estefanía Grunauer pidió unidad para defender los programas dirigidos a niños y adultos mayores. Por su parte, el concejal Emilio Uzcátegui señaló que el debate está ligado a la garantía de derechos.

El alcalde Muñoz cerró la discusión con un mensaje “El desarrollo no es solo cemento; es educación, es salud. Los derechos no son privilegios, son garantías”.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.