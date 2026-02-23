Expreso
marcha en contra del COOTAD en Quito
Referencia. Barrios de Quito llaman a la movilización y anuncian demanda de inconstitucionalidad contra reformas al COOTAD.

Barrios de Quito convocan a movilización contra reformas al COOTAD

Quito se moviliza contra reformas al COOTAD: barrios anuncian acciones legales y protestas

La Federación de Barrios de Quito anunció una movilización ciudadana y acciones legales en rechazo a las reformas al COOTAD impulsadas por el Gobierno nacional. Según el manifiesto difundido este 23 de febrero de 2026, la organización considera que los cambios representan un retroceso en derechos y afectan la autonomía territorial.

El pronunciamiento convoca a los habitantes de Quito a participar en una movilización prevista para el 13 de marzo de 2026, en defensa de la descentralización y los recursos destinados a los gobiernos autónomos.

Barrios denuncian presiones internacionales

En el comunicado, los dirigentes barriales señalan que las reformas estarían vinculadas a compromisos del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional.

Según la federación, estas medidas abrirían la puerta para que recursos públicos se destinen al pago de deuda externa, lo que podría afectar la inversión en obras y programas sociales en los territorios.

También sostienen que se estaría debilitando la autonomía de los gobiernos locales y el proceso de descentralización establecido en la Constitución de Ecuador.

Posible demanda de inconstitucionalidad

La organización informó que, junto con el Frente Popular, presentarán una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas.

Además, criticaron a los asambleístas que aprobaron los cambios, señalando que no habrían respondido a los intereses ciudadanos. Entre los argumentos expuestos están:

  • Supuestas fallas técnicas en la normativa aprobada.

  • Riesgos para el financiamiento de proyectos de inversión pública.

  • Posible manejo discrecional de recursos desde el Gobierno central.
Convocatoria a la unidad ciudadana

La federación hizo un llamado a la ciudadanía para unirse y defender la autonomía territorial, la descentralización y el respeto a la Constitución.

Los líderes barriales sostienen que la movilización buscará visibilizar el rechazo a las reformas y presionar para que se revisen las decisiones tomadas en la Asamblea.

