Polémica en Quito: demanda contra tasa de basura enfrenta a Muñoz y concejales

Concejales impugnan la tasa de basura y el alcalde responde con dureza en medio de una creciente tensión política en Quito

Referencia. La polémica por la tasa de basura enfrenta al alcalde Pabel Muñoz con concejales que acudieron a la Corte Constitucional.

La disputa política en el Municipio de Quito se intensificó este lunes 23 de febrero luego de que el alcalde Pabel Muñoz respondiera con fuertes críticas a las demandas de inconstitucionalidad presentadas por los concejales Michael Aulestia y Wilson Merino contra la Tasa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (TGIRS), conocida como “tasa de basura”.

Le invitamos a que lea: Tumbaco lidera denuncias por daños a las quebradas

Durante su programa semanal, el Burgomaestre calificó la acción legal como una medida irresponsable que podría afectar el financiamiento del servicio de recolección de desechos en la capital. “Son enemigos de la ciudad capital. ¿Para qué presentar una demanda de inconstitucionalidad? ¿Para dejar sin recolección de basura a Quito?”, cuestionó el alcalde.

Concejal de Quito demanda inconstitucionalidad de la reforma al Cootad Leer más

Alcalde defiende la tasa y advierte impacto económico

Muñoz defendió la ordenanza municipal que estableció el cobro de la tasa y advirtió que su eliminación representaría un fuerte golpe para las finanzas del Municipio.

Según explicó, el Distrito Metropolitano dejaría de recibir aproximadamente 8,5 millones de dólares mensuales, recursos que actualmente financian el sistema de recolección y gestión de residuos.

El alcalde también acusó a los concejales de hacer “politiquería barata” y de priorizar intereses políticos antes que las necesidades de la ciudad.

“Dejen de hacer politiquería barata. Trabajen por la ciudad”, expresó durante su intervención.

Además, insinuó que uno de los concejales tendría aspiraciones políticas y cuestionó qué postura adoptaría en el futuro si llegara a ocupar la Alcaldía y tuviera que financiar el servicio.

La polémica llega a la Corte Constitucional

La controversia por la tasa de basura escaló al plano jurídico luego de que los concejales presentaran demandas ante la Corte Constitucional del Ecuador.

El primero en anunciar la acción fue Aulestia, quien el 22 de febrero informó que decidió acudir al máximo organismo constitucional tras solicitar previamente la suspensión del cobro mientras se realizaba una revisión técnica del cálculo.

RELACIONADAS Tasa de recolección de basura en Quito suma tercera demanda de inconstitucionalidad

El concejal argumenta que la tasa impacta directamente en:

Familias

Pequeños negocios

Sectores productivos de la ciudad

Según su postura, el Municipio no accedió a suspender temporalmente el cobro.

Cierres viales en Cumbayá hoy: rutas alternas por trabajos en la av. Pampite Leer más

Por su parte, Merino también presentó una demanda el 23 de febrero cuestionando el mecanismo de cálculo aprobado en diciembre de 2025.

El punto central del conflicto: cómo se calcula la tasa

La ordenanza establece que el valor de la tasa se determine tomando como referencia el consumo de agua potable.

Para Merino, este mecanismo carece de fundamento técnico. Entre los argumentos planteados en la demanda constan: No existiría una relación directa entre el consumo de agua y la cantidad de residuos generados. Se podría estar vulnerando el principio de equivalencia entre el pago y el costo real del servicio. El cobro podría convertirse en un impuesto encubierto.

Advertencias sobre posibles problemas de constitucionalidad no habrían sido consideradas antes de aprobar la ordenanza.

#Quito| Alcalde Muñoz: ¡Trabaje por la Ciudad!



Por presentar una demanda de inconstitucionalidad a la ordenanza de recolección de basura, en defensa de los quiteños, el Alcalde Muñoz ha manifestado que somos enemigos de Quito, politiquería barata, dice.

Politiquería barata es ir… pic.twitter.com/FBbB0O2WL1 — Michael Aulestia 🇪🇨 (@mikeaulestia) February 23, 2026

Aulestia responde al alcalde

Tras las declaraciones del alcalde, Aulestia respondió en la red social X y cuestionó los señalamientos del Burgomaestre. El concejal afirmó que la demanda busca defender a los ciudadanos frente a lo que considera un cobro excesivo.

También acusó al alcalde de hacer política con el tema y criticó la gestión municipal, señalando que el año pasado se habrían dejado de invertir 180 millones de dólares en obras para la ciudad. "Politiquería barata es ir a defender al Alcalde del caso “Triple A” en lugar de escuchar las quejas ciudadanas por el excesivo cobro de la tasa de basura, politiquería barata es salir a las calles en contra de la Ley Reformatoria al COOTAD porque se les acaba la fiesta y la precampaña.", cuestionó Aulestia.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.