Residuos plásticos en Ecuador: el plan que busca frenar su avance al 2040

El Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador presentó el Plan Nacional de Reducción de Residuos Plásticos (PNRRP)

El Gobierno Nacional presentó este 16 de marzo el Plan Nacional de Reducción de Residuos Plásticos (PNRRP) en Ecuador, una hoja de ruta que articula al Estado, gobiernos locales, sector privado y sociedad civil. El objetivo es reducir la contaminación por plásticos y avanzar hacia una economía circular. Este instrumento incluye acciones específicas en el ambiente marino. La meta central es cambiar la forma en que el país produce y gestiona estos residuos.

La formulación del plan está liderada por el Ministerio de Ambiente y Energía, con apoyo técnico de WWF Ecuador y la Plataforma Nacional de Acción por los Plásticos (NPAP Ecuador). También participan el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la iniciativa global GPML. Esta articulación busca integrar esfuerzos nacionales e internacionales. La estrategia responde a un problema que crece en volumen y complejidad.

El documento establece acciones para prevenir, reducir, rediseñar, reciclar y gestionar de forma responsable los plásticos en Ecuador. Según el plan, se espera reducir al menos un 19% de los residuos plásticos al 2040. Esto equivale a unas 119 mil toneladas menos en comparación con los niveles proyectados para 2026. El enfoque apunta a transformar toda la cadena de consumo.

Plan de reducción de residuos plásticos en Ecuador: metas y contexto

La línea base nacional levantada en 2022 estima que en Ecuador se generan alrededor de 627 mil toneladas de residuos plásticos al año. Este dato evidencia la magnitud del desafío que enfrenta el país. La mayoría de estos residuos no recibe un tratamiento adecuado. Esto incrementa los impactos ambientales, especialmente en ecosistemas sensibles.

Uno de los principales problemas identificados es el sector de envases, empaques y embalajes. Este segmento representa más del 80% de los plásticos que circulan en el mercado nacional. Además, se trata en su mayoría de productos de un solo uso. Esto acelera su acumulación y dificulta su reutilización o reciclaje.

El plan también prioriza tres tipos de resinas: polietileno (PE), polipropileno (PP) y PET. Estas concentran cerca del 85% del volumen total de plásticos en el país. Las medidas estarán enfocadas en reducir su uso y mejorar su gestión. La meta es intervenir donde el impacto es mayor.

Inés María Manzano, ministra de Ambiente y Energía, lidera la presentación del Plan Nacional de Reducción de Residuos Plásticos en Ecuador. Cortesía

Ejes estratégicos para reducir la contaminación por plásticos

El PNRRP se estructura en cinco ejes estratégicos que buscan transformar el manejo de residuos en Ecuador. Estos lineamientos apuntan tanto a la prevención como a la gestión eficiente. La intención es generar cambios estructurales en la producción y consumo. También se busca integrar a actores históricamente invisibilizados.

Las acciones clave del plan incluyen:

Reducir la generación de residuos plásticos desde el origen

Fortalecer la gestión adecuada de residuos en todo el país

Impulsar el reciclaje inclusivo y reconocer a recicladores de base

Prevenir la contaminación en zonas marino-costeras y áreas protegidas

Fortalecer la investigación y el acceso a información confiable

La ministra de Ambiente y Energía, Inés María Manzano, destacó la importancia de contar con datos sólidos para tomar decisiones. “Fortalecer la investigación y la información, para contar con mejores datos que orienten las decisiones del país”, precisó. Este enfoque busca cerrar brechas de información en el sector. También permitirá medir avances de forma más precisa.

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El mayor reto del plan está en reducir los residuos provenientes de envases y empaques. Este tipo de plástico domina el mercado y tiene una vida útil muy corta. Su rápida disposición lo convierte en el principal contaminante. Por eso, el plan concentra gran parte de sus acciones en este sector.

El impulso al reciclaje inclusivo es otro de los pilares del PNRRP. Se reconoce el rol de los recicladores de base en la cadena de gestión de residuos. Además, se promueve una transición justa que mejore sus condiciones laborales. Este enfoque social busca integrar sostenibilidad con equidad.

En paralelo, el plan prioriza la protección de zonas marino-costeras, Galápagos y áreas de conservación. Estos territorios son especialmente vulnerables a la contaminación plástica. La acumulación de residuos afecta la biodiversidad y los ecosistemas. Las medidas buscan prevenir impactos irreversibles.

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