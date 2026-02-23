Expreso
  Quito

Andrés Campaña Quito
El concejal Andrés Campaña presnetó la acción de incostitucionalidad este 23 de febrero de 2026.Foto: cortesía

Concejal de Quito demanda inconstitucionalidad de la reforma al Cootad

EL concejal sostiene que la reforma puede debilitar programas sociales que actualmente se financian como gasto de inversión

La reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), aprobada recientemente por la Asamblea, enfrenta nuevas acciones legales. 

Este 23 de febrero de 2026, el concejal, Andrés Campaña, presentó una acción pública de inconstitucionalidad en la Corte Constitcuonal por la forma y el fondo contra varios artículos de la Ley Orgánica Reformatoria al Cootad, enfocada en la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

La demanda apunta específicamente contra los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, así como contra las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera de la normativa.

“No todo es cemento”

Campaña sostiene que, aunque el Municipio de Quito no cumple del todo con la ejecución presupuestaria, la reforma no solucionará ese problema y, por el contrario, podría debilitar programas sociales que actualmente se financian como inversión.

Explica que, bajo el esquema vigente, varios proyectos sociales, como atención en salud mental, programas para adultos mayores o servicios vinculados a fauna urbana, se registran como gasto de inversión. Sin embargo, con la reforma, pasarían a considerarse gasto corriente, lo que limitaría o impediría su financiamiento.

Entre los programas que podrían verse afectados mencionó 60 y Piquito, además del pago a talleristas comunitarios y los salarios de psicólogos y psiquiatras que trabajan en atención de salud mental. “Si solo se considera inversión al cemento y no al talento humano, no estamos entendiendo cómo funcionan las instituciones del Estado. El cemento por sí solo no sana ni cuida”, cuestionó el edil.

Alcaldía también anticipa demandas

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, también ha expresado reparos frente a la reforma y anticipó que será una de las leyes más demandadas ante la Corte Constitucional del Ecuador.

Según el burgomaestre, la normativa “destroza el sistema de educación, de cultura y social” que sostiene el Municipio capitalino. Como ejemplo citó la Copa Wambras, iniciativa deportiva que se financia a través de la denominada partida 78, un mecanismo presupuestario que permite realizar transferencias para actividades específicas.

“Al eliminar la partida ya no se puede seguir desarrollando”, advirtió Muñoz, al señalar que incluso la entrega de implementos deportivos por parte del Municipio quedaría restringida.

