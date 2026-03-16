¿Exnovias pueden cobrar por tiempo perdido? La verdad del viral nacido en China

La idea viral de que las exnovias pueden cobrar una indemnización por tiempo perdido en una relación es engañosa. El rumor se originó tras casos mediáticos en China relacionados con acuerdos privados de dinero entre parejas al terminar relaciones largas, conocidos como break-up fee. Sin embargo, estos pagos no forman parte de una ley general ni se aplican automáticamente al noviazgo. En la mayoría de países, incluidas las legislaciones de América Latina, las compensaciones económicas solo existen en contextos legales como el divorcio o la ruptura de una unión reconocida por la ley.

El rumor que se viralizó desde China

En TikTok, Instagram y otras redes sociales comenzó a difundirse la idea de que las exnovias podrían exigir dinero a sus exparejas como una indemnización por el tiempo perdido en una relación. Muchos de estos contenidos aseguraban que se trataba de una nueva ley o de una tendencia legal que permitiría reclamar compensaciones económicas después de una ruptura sentimental.

El rumor tiene su origen en varios casos mediáticos ocurridos en China, donde algunas parejas firmaron acuerdos económicos de mutuo acuerdo antes o durante la relación. Cuando la relación terminó, en algunos litigios los tribunales reconocieron pagos derivados de esos acuerdos privados, lo que generó titulares llamativos que luego fueron simplificados en redes sociales.

Algunos casos virales en China involucraron pagos millonarios tras rupturas sentimentales, lo que alimentó rumores en redes sociales. Referencial - Canva

En ese contexto surgió el término break-up fee o compensación por ruptura. Se trata de una práctica informal en la que, tras una relación de larga duración que no llega al matrimonio, la persona que decide terminar la relación —con mayor frecuencia hombres— entrega voluntariamente una suma de dinero a su expareja como una forma de reconocer el tiempo, el esfuerzo emocional o las oportunidades que la otra persona considera haber invertido en la relación. Sin embargo, esta práctica no constituye una obligación legal general, sino que depende de acuerdos privados entre las partes.

Algunos casos se volvieron virales por las cifras involucradas. Medios internacionales como la BBC reportaron situaciones en las que las compensaciones alcanzaron hasta 2 millones de yuanes (unos 276.000 dólares). Estos episodios llamaron la atención pública, pero no reflejan una norma legal aplicable a todas las rupturas.

La difusión de estas historias llevó a que en redes sociales se interpretara erróneamente que “la ley permite cobrar por el tiempo perdido en una relación”, cuando en realidad se trata de acuerdos privados y no de un derecho reconocido de forma general por la ley.

La maleta con millones que reveló la tendencia de las 'break-up fees'

En 2018, la BBC reportó un caso ocurrido en Hangzhou, China, cuando la policía acudió a un bar tras el hallazgo de una maleta sospechosa. Dentro encontraron 2 millones de yuanes en efectivo. Tras investigar, identificaron al dueño del dinero, quien había dejado la maleta como parte de un acuerdo con su exnovia. Según explicó a las autoridades, se trataba de una 'break-up fee' o compensación por ruptura, una práctica informal que algunas parejas utilizan en China al terminar relaciones largas para reconocer el tiempo y los recursos invertidos durante el noviazgo. Aunque el caso llamó la atención por la enorme suma de dinero, no se trataba de una obligación legal, sino de un acuerdo privado entre la pareja.

Las compensaciones que sí existen en otros países

En Ecuador, la ley no establece una indemnización para la esposa en una relación. Sin embargo, sí reconoce derechos económicos cuando existe matrimonio o unión de hecho. En caso de divorcio, los bienes adquiridos durante la relación suelen dividirse en partes iguales dentro de la sociedad conyugal, y en situaciones específicas un juez puede fijar una pensión alimenticia si uno de los cónyuges queda en situación de vulnerabilidad. Además, la Constitución reconoce el trabajo doméstico y de cuidado como una actividad productiva, lo que puede ser considerado en procesos judiciales relacionados con la separación.

Chile contempla la llamada compensación económica, que puede otorgarse cuando uno de los cónyuges dejó de trabajar o redujo su actividad laboral para dedicarse al hogar o al cuidado de los hijos.

España prevé la pensión compensatoria cuando el divorcio genera un desequilibrio económico entre los cónyuges.

La práctica conocida como break-up fee en China consiste en acuerdos privados entre parejas tras una ruptura, no en una obligación legal. Referencial - Canva

¿Qué ocurre en Ecuador?

En Ecuador, el derecho de familia reconoce efectos legales en dos tipos de relación:

el matrimonio

la unión de hecho

Sin embargo, el sistema jurídico ecuatoriano no contempla una indemnización automática por ruptura sentimental, y el simple noviazgo no genera derechos patrimoniales.

Por qué el tema explotó en redes

La viralidad se explica por una combinación de factores:

casos mediáticos en China

simplificación de normas legales en redes sociales

y la confusión entre noviazgo, matrimonio y convivencia legal

Al difundirse fuera de contexto, muchos contenidos terminaron presentando la idea de que “las exnovias pueden cobrar por el tiempo perdido”, cuando en realidad no existe una ley que establezca ese derecho.

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