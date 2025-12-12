Elba, Virginia, Jombriel y más: las rupturas de famosos ecuatorianas en 2025

El 2025 estuvo marcado por varias rupturas entre famosos ecuatorianos que generaron conversación en redes y sorprendieron a sus seguidores. Desde separaciones tras años de relación hasta decisiones motivadas por crecimiento personal o situaciones polémicas, estas historias mostraron el lado más humano y vulnerable de figuras como Elba González, Virginia Limongi, Jombriel y Gina López.

Elba González y Rafael Zambrano

Tras 10 años de romance, la influencer Elba González confirmó, el pasado 7 de febrero, que su relación con Rafael Zambrano llegó a su fin. La manabita no reveló los motivos de la separación y prefirió mantener silencio al respecto, aunque dejó en claro que está enfocada en sí misma en este momento.

Los rumores sobre la ruptura no tardaron en surgir. Usuarios en redes sociales especularon que la distancia durante los meses en los que Elba grabó en Colombia para el reality MasterChef Celebrity Ecuador, mientras Rafael permaneció en Manabí, pudo haber influido en la decisión. Otros, por su parte, consideraron que la separación fue resultado de un proceso de crecimiento personal.

Elba González confirmó que terminó su relación de diez años. Cortesía.

Virginia Limongi y Cezar Augusto

El 4 de julio, Cezar Augusto hizo pública su separación tras aproximadamente 6 años de relación, durante el programa "Soy el Mejor", en el que él participaba. Aclaró que la ruptura no fue producto de terceras personas, sino que respondía a una decisión personal. Sin embargo, poco después comenzaron a circular rumores que lo vinculaban románticamente con Sarah Alarcón. Ambos desmintieron estos rumores y tomaron acciones legales contra algunos periodistas, acusándolos de utilizar sus nombres sin consentimiento para generar noticias falsas, lo que afectó su imagen y sus relaciones con marcas comerciales.

Por su parte, Virginia Limongi optó por no hacer muchas declaraciones sobre el tema. Se centró en el bienestar de su hija y en su carrera profesional, destacándose con su cambio a Teleamazonas para formar parte de MasterChef Celebrity Ecuador.

Virginia Limongi y Cezar Augusto son padres de una niña. La ex reina de belleza sostiene que su pareja no le ha dado motivos para desconfiar. Instagram

Jombriel y Angie Hernández



Angie Hernández confirmó el fin de su relación con el cantante urbano Jombriel en septiembre de 2025, a través de un en vivo en TikTok.

La maquilladora explicó que la decisión se debió a que encontró un video en el que Jombriel aparecía teniendo relaciones con otra chica. "Lo terminé porque le encontré un video con otra persona. Esa fue una de las razones, aunque hubo otras, pero no las voy a compartir aquí. Siempre he dicho que si no hay respeto, no puede haber amor. Y si él tomó esa decisión sabiendo que estoy embarazada, es su elección", afirmó Angie.

A pesar de su contundente declaración, Angie aclaró que no tenía la intención de perjudicar al intérprete de Vitamina, sino simplemente explicar las razones detrás de su ruptura.

Por su parte, Jombriel no hizo mayores declaraciones al respecto, aunque semanas antes había hablado sobre una posible boda, diciendo: "Esa mujer tiene que estar conmigo en todo momento... porque ella fue la que creyó en mí".

RELACIONADAS Lady Gaga tiene la mejor canción del 2025 según Rolling Stone

Jombriel y Angie Hernández. Archivo

Gina López y Ricky

El pasado 3 de diciembre, la creadora de contenido Gina López anunció su separación con Ricardo Vásquez tras 6 años de relación.

Lo informaron mediante un video que dijeron fue difícil de grabar. Si bien contaron a su audiencia que la relación llegó a su fin, no ahondaron en detalles ni en cuáles serían las causas. “Existe una delgada línea de respeto. Aunque debamos decir que terminamos, no tenemos por qué dar detalles que pertenecen a nuestra intimidad”, dijo Gina.

La relación entre Gina y Ricky no solo fue de pareja, sino también profesional. Construyeron una sólida colaboración laboral que culminó en la creación de una agencia que ambos gestionan juntos. Aseguran que este vínculo profesional seguirá existiendo.

Más allá del impacto mediático, cada una de estas rupturas refleja procesos personales distintos: reinicios, decisiones difíciles y nuevas etapas que sus protagonistas decidieron afrontar bajo sus propios términos. En un año lleno de cambios en la farándula ecuatoriana, estas historias recordaron a la audiencia que incluso detrás del brillo digital, las relaciones siguen siendo complejas, frágiles y profundamente humanas.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO