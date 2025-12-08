Expreso
Lady Gaga tiene 39 años.
Lady Gaga tiene la mejor canción del 2025 según Rolling Stone

Kendrick Lamar, SZA y Taylor Swift también aparecen en el prestigioso listado

El 2025 dejó un panorama musical cambiante e imprevisible. Pero Lady Gaga se coronó como la más influyente.

Así lo planteó la revista especializada Rolling Stone en su resumen musical del año, que describió el año como un ”tren descarrillado”, un periodo en el que coincidieron canciones dominantes en la radio y las plataformas digitales con propuestas surgidas del circuito alternativo, experimentos sonoros, beats urbanos y cruces entre géneros, escenas y generaciones.

A partir de ese contexto, la revista elaboró su ranking anual con las mejores canciones del año.

La selección publicada funciona como un registro del momento cultural. En ella conviven varios géneros como el pop y el soul, el country, el rap, el rock, el K-pop y proyectos alejados del circuito comercial. Figuras como Kendrick Lamar, SZA, Taylor Swift o Lady Gaga aparecen junto a relatos más personales, canciones sobre rupturas, exploraciones emocionales y producciones vinculadas a la cultura digital.

El top 5 de las mejores canciones del 2025

En ese marco, la famosa publicación que reúne a las mejores 100 canciones del 2025 ubicó en el primer lugar a Abracadabra, de Lady Gaga, seguida por Dancing in the Club, de MJ Lenderman junto a This Is Lorelei. El tercer puesto lo ocupó Golden, del proyecto KPop Demon Hunters, mientras que Bad Bunny aparece en la cuarta posición con Baile inolvidable.

El top 5 se completa con Folded, de Kehlani.

