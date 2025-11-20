"Vamos con todo, mi flaca": El mensaje de Gerardo a su hija Nadia en Miss Universo

erardo Mejía ha compartido en sus redes los listados de favoritos elaborados por fanáticos y especialistas

A pocas horas de la gala final del Miss Universo 2025, celebrada este 20 de noviembre en Tailandia, Nadia Mejía continúa sumando apoyos dentro y fuera del país. Su padre, el cantante ecuatoriano Gerardo Mejía, publicó un mensaje de respaldo a través de X que se viralizó rápidamente en la plataforma.

RELACIONADAS Joselyn Acosta se pronuncia sobre el caso de Pepe Tola con un mensaje de apoyo

Miss Jamaica sufre caída en Miss Universe 2025: Revelan su estado de salud Leer más

“Ecuador está contigo igual como ha estado siempre con tu padre”, escribió @rico5uave (Gerardo Mejía) en un post que superó las 17 mil visualizaciones y mil reacciones en las primeras horas. La publicación incluyó un video donde se observa a Nadia en el top 5 de la competencia preliminar, en un extracto del programa Hoy Día de Telemundo.

En ese segmento, el asesor de moda y experto en concursos de belleza, Ramiro Barrio, opinó sobre las candidatas más destacadas y mencionó a Ecuador entre sus finalistas: “Espectacular. Esa niña es máxima desde que llegó”, dijo al señalar a Costa de Marfil, Puerto Rico, Tailandia, Ecuador y Venezuela como sus selecciones fuertes.

Gerardo Mejía ha compartido en sus redes los listados de favoritos elaborados por fanáticos y especialistas, reforzando así el apoyo familiar en esta etapa final del certamen.

Vamos con todo mi flacaaaa!! Ecuador esta contigo igual como ha estado siempre con tu padre. Te amoooooo!! pic.twitter.com/HNaUtbWfAH — Gerardo Mejia (@soyricosuave) November 20, 2025

¿Cuándo y dónde ver el Miss Universo 2025 en Ecuador? Leer más

El mensaje de su esposo Sam Webb

Nadia Mejía, representante de Ecuador, se ha convertido en una de las figuras más comentadas de la competencia internacional. La presencia de su familia en Tailandia y las dedicatorias públicas reflejan el acompañamiento en un momento clave.

Sam Webb, su esposo, también usó Instagram para enviarle un mensaje antes de la gala:

“Hay momentos en los que te miro y realmente no sé cómo una persona lleva tanta fuerza, gracia y propósito en un corazón”.

Webb destacó el trabajo constante de Nadia y la intención que la ha guiado durante todo el proceso: “Esa es la parte de ti que me hace querer ser mejor”.

Además, subrayó el impacto que su participación ha tenido en adolescentes ecuatorianas:

“Ve y muestra al mundo la verdad que veo en ti todos los días. Ve por las jovencitas en Ecuador que ahora creen que pueden mantenerse altas porque les mostraste que su voz tiene poder”.

Nadia Mejía y Sam Webb contrajeron matrimonio en 2023 en México, rodeados de familiares y amistades. El mensaje cerró con un reconocimiento personal: “Ya has ganado algo mucho más grande que una corona”.

La final del certamen Miss Universo 2025 se transmite hoy a las 20:00 (hora de Ecuador).

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!