Pepe Tola y Joselyn Acosta
Pepe Tola y Joselyn Acosta.Instagram

Joselyn Acosta se pronuncia sobre el caso de Pepe Tola con un mensaje de apoyo

En su mensaje, Acosta destacó el acompañamiento social y familiar que Tola ha recibido durante el proceso legal

Una década después de coincidir en la televisión nacional, Joselyn Acosta y Pepe Tola continúan mostrando cercanía en redes sociales. Este 20 de noviembre de 2025, en medio de la expectativa por la audiencia de casación del caso que involucra al exchico reality, Acosta difundió un mensaje dedicado a él.

“Siempre digo que la vida es para valientes @pepetola, soy fiel creyente que tienes un gran propósito en la vida, ya que la vida que te tocó vivir no es nada fácil”, escribió la mañana del jueves en su cuenta de Instagram.

El pronunciamiento llegó horas antes de que la Corte Nacional decidiera suspender la audiencia para revisar el expediente y anunciar posteriormente su resolución. La defensa señaló que los jueces analizarán el caso de forma íntegra antes del veredicto final.

Pepe Tola tiene 33 años.

El caso de Pepe Tola entra en nueva fase: Sus abogados darán nueva información

Destaca el apoyo que ha recibido Pepe Tola

En su mensaje, Acosta destacó el acompañamiento social y familiar que Tola ha recibido durante el proceso legal:

“En medio de esta injusticia que se ha vivido, tienes la bendición de tener una multitud de personas que te apoyan y una familia que te ama y te acompaña en este camino tan duro”.

La influencer y exparticipante de Combate también expresó que asumirán el resultado con apertura:

“Sea cual sea el veredicto lo aceptamos porque los caminos de Dios son perfectos y lo que se venga de la mano de Dios siempre”.

Desde su salida del entretenimiento, Pepe Tola se ha pronunciado esporádicamente sobre su caso. En publicaciones recientes aseguró que esta instancia representa “la última oportunidad para limpiar su nombre y recuperar la vida que le arrebataron”.

El proceso, que se remonta a 2014, ingresó nuevamente a una fase decisiva tras la admisión del recurso de casación en 2021. Se espera que en los próximos días se defina una nueva fecha para la deliberación final.

