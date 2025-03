El proceso judicial de Pepe Tola: una historia de 11 años marcada por la controversia

Este 1 de abril de 2025 se cumplen once años desde que la vida del exchico reality y actor ecuatoriano Pepe Tola dio un giro radical. Aquel día, en 2014, se registró un hecho que cambiaría su destino y lo pondría en el centro de uno de los procesos judiciales más polémicos de la última década en Ecuador: fue acusado de violar a una menor de edad. Once años después, su caso sigue abierto, su paradero es incierto, y la justicia aún no da una respuesta definitiva.

El inicio del caso: abril de 2014

Según el expediente judicial, el 1 de abril de 2014, entre las 13:00 y las 17:00, se habría producido el presunto abuso sexual contra una adolescente de 13 años. En ese entonces, Tola era una figura mediática reconocida por su participación en el programa ‘Combate’.

Lo que siguió fue un proceso judicial que se extendió por más de cuatro años. El 23 de enero de 2018, un tribunal dictó una sentencia de 16 años de prisión y una indemnización de $25.000 a favor de la víctima.

Sin derecho a recurso: casación negada en 2019

En junio de 2019, la Corte Nacional negó el recurso de casación interpuesto por la defensa de Tola, sellando así la sentencia. Desde entonces, el paradero del exchico reality es desconocido, y su figura desapareció del ojo público, tras haber sido parte también de la serie televisiva ‘Tres Familias’.

Un giro inesperado en 2022: vulneración al derecho a la defensa

El caso pareció cerrado, hasta que en 2022 se produjo un nuevo giro. La Corte Constitucional determinó que, durante el juicio, se vulneró el derecho a la defensa de Tola, lo que reabrió la posibilidad de revisar el caso mediante una nueva audiencia de casación.

“El proceso está en manos de la Corte Nacional, pero hasta hoy no ha convocado a la audiencia que permita sustentar el recurso, a pesar de la disposición expresa de la Corte Constitucional”, explicó Carlos Luis Sánchez, abogado de Tola.

¿Inocente o culpable? El debate continúa

Sánchez sostiene la inocencia de su defendido: “Pepe Tola no tuvo un juicio justo. Estamos esperando que se restituya su derecho a ser escuchado en igualdad de condiciones”.

La historia judicial de Pepe Tola ha estado marcada por contradicciones, retrasos procesales y un debate público constante. ¿Fue un juicio justo? ¿Dónde está Tola? ¿Qué decisión tomará la Corte Nacional? A once años del incidente, el caso sigue siendo un reflejo de las fallas y tensiones del sistema judicial ecuatoriano. Mientras la justicia no se pronuncie, la historia sigue abierta.

