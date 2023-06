Sus sueños y metas quedaron truncados por desenlaces trágicos. Su paso por la televisión también estuvo marcado por escándalos y episodios judiciales. Los casos más recientes: el de Álex, el León Paredes, exparticipante de Calle 7, a quien asesinaron en la ciudad de Milagro, el 17 de abril; y la acusación en contra de Sergio Yonfá, exintegrante de Combate y BLN, de agredir a su pareja, el 24 de abril.

Los chicos reality están en la mira Leer más

Con el estreno del programa Combate en 2010 se abrió una oferta de entretenimiento distinta para la audiencia nacional: competencias físicas de jóvenes que usaban ropa colorida y ajustada. Calle 7, BLN se sumaron a esa oferta.

Participantes del programa Combate. Archivo

Cientos, por no decir miles de chicos audicionaron con el objetivo de llegar a la ansiada TV. Muchos lo lograron. Sin embargo, un puñado de ellos tuvo un destino fatal o conflictivo.

Jóvenes que asistieron a una de las audienciones para entrar a Combate. Archivo

El 25 de mayo del 2014, Denisse Ruiz (conocida como la china) sufrió un accidente de tránsito, cuando el vehículo en el que se transportaba se salió de pista en la vía a la Costa. El carro impactó con un árbol y terminó volcado en una zanja. En ese vehículo también estaba su novio, el actor Leonardo Moreira.

El carro en el que viajaba Denisse Ruiz. Archivo

Denisse Ruiz y Leonardo Moreira. Archivo

Ella era parte del show televisivo 'Patomarte La Noche'. Participó de una de las temporadas de Combate y se ganó el cariño de la audiencia por su carisma.

Chicos reality son detenidos por portar marihuana en Urdesa Leer más

En ese mismo año, el nombre de otro de los participantes de Combate ocupó los espacios de farándula.

Una de las audiencias por el caso que se investigó a José Tola. Archivo

José Luis Tola Sandoval o Pepe Tola fue acusado de abuso sexual a una adolescente. Actualmente se desconoce su paradero tras haber sido sentenciado a 16 años de cárcel, al pago de una multa de trescientos salarios básicos unificados y unos veinticinco mil dólares como indemnización a favor de la víctima, en febrero de 2018, según los documentos judiciales.

Plantón a favor de José Tola. Archivo

En agosto de ese año, una sala de la Corte Provincial del Guayas, confirmó esa sentencia en una audiencia de apelación. No obstante, Tola buscó que se examine la sentencia con un recurso de casación.

En junio de 2019, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró inadmisible el pedido de casación porque se buscaba la valoración de pruebas y no la revisión de alguna aplicación indebida de la ley como tal, según una resolución.

Selfie que recoge a parte del elenco del programa televisivo Tres Familias. Archivo

El actor que trabajó en la producción de Tres Familias prendió una vela más y presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.

A inicios del 2022, se conoció que dicha corte admitió el recurso. Sin embargo, desde entonces, su defensa no ha tenido respuesta por cuatro ocasiones para que la corte señale día y hora de la audiencia.

En registros judiciales, Tola argumentó que no se practicaron varias pericias.

"Al vehículo no se practicó ninguna pericia de revenido químico, ni de reconocimiento de objetos, ni de avalúo de objetos, ni pericia de rastreo satelital del vehículo, tampoco hay prueba alguna de que siguiera tengo licencia de conducir, ni tampoco existen el testigo ocular alguno que me haya viso siquiera manejar dicho automotor (sic)", se lee en un documento en el que se analizan los argumentos del pedido de casación de la defensa de Tola.

En otro escrito, K. P., actualmente como mayor de edad, pidió a una de las juezas constitucionales que no se preste para que una persona acusada de violación quede en libertad.

"Apenas supo de la sentencia de 16 años, que hasta fue muy benigna porque a él le tocaba recibir de 19 a 22 años, como manda la Ley, huyó del país, ahora aduce no haber tenido defensa y que se le han violado sus derechos y el debido proceso, todo lo cual son artificios". Estas líneas son parte de un escrito presentado por el abogado que asiste a K. P.

LA LISTA CONTINÚA

En 2016, Arturo Viscarra (conocido como 'el rayo'); y Antonio Abril (conocido como 'la bala'), también fueron acusados de delitos sexuales, en diferentes casos. Sin embargo, los dos fueron absueltos.

Michela Pincay y otros chicos reality que hoy son presentadores de televisión Leer más

En 2017, una noticia conmocionó a la fanaticada de los reality. Sebastián Caicedo, quien participó en BLN, fue hallado muerto en un hotel en Rusia. En su estómago tenía ocho cápsulas de cocaína. Según las investigaciones, Caicedo fue reclutado por una organización narcodelictiva. En ese viaje que tuvo una escala en Turquía lo acompañó su hermano, quien desapareció por un par de meses.

El 16 de julio de 2017, el Ministerio del Interior de Ecuador confirmó que Diego Caicedo fue hallado en Rusia y que estaba bien. A través de una fuente, se conoció que tras su ubicación, él habría permanecido en el Consulado de Ecuador en la nación europea y que era investigado.

La cadena oficialista Rusia Today publicó detalles del hecho: "Según ha explicado a RT una fuente en las fuerzas de seguridad familiarizada con la investigación, el 16 de mayo Sebastián, junto con su hermano Diego, introdujo un alijo de cocaína en territorio ruso. Esa misma noche, el hombre murió en la habitación del hotel Green Palace, en el aeropuerto de Vnúkovo, después de que una cápsula se le rompiera en el estómago".

El medio de comunicación agregó que "Diego llamó a una ambulancia e intentó revivir a su hermano antes de que llegaran los médicos, pero al darse cuenta de que ya estaba muerto, huyó con el resto de la droga".

Según la fuente de RT, la muerte de la figura ecuatoriana generó la investigación que identificó la red de tráfico de estupefacientes, ya que esa organización delictiva activó un operativo para conocer qué pasó con los hermanos, la droga y el dinero. Enviaron a dos hombres de confianza, de nacionalidad colombiana, para ese fin e ingresar otro alijo de drogas. "Sin embargo, una vez en la capital rusa, fueron detenidos por la Policía".

Captura de pantalla de nota de RT. Cortesía: Tomada del sitio web de RT

UNA PIRÁMIDE DE ACUSACIONES

Sara Toscano, quien participó en el reality BLN. Archivo

Sara Toscano y Rogger Gillén, también participaron en varios reality. En 2017, junto con otras doce personas, fueron investigados por la Fiscalía por un presunto delito de estafa, relacionado con captación de dinero, a través de un modelo piramidal, según los registros judiciales. El 6 de marzo de 2019, ellos y otros sospechosos fueron declarados inocentes.

Sin embargo, otras cinco personas, entre esas su padre, Guillermo Toscano, fueron sentenciadas a siete años de cárcel y al pago de una multa.

"Habían creado una plataforma de inversión en internet, denominado My Trade Coin, donde fue estafado el señor Álex Zambrano, Rebeca Salcedo y otros miembros de su familia, a quienes una vez caída esta plataforma de My Trade Coin, habían sido persuadidos para que inviertan en el grupo de inversionistas solidarios liderado por los hoy procesados", se lee en el resumen de la sentencia de primera instancia.

Sara Toscano y su padre ofrecen declaraciones a TC Televisión. Archivo

Sara Toscano habló con TC Televisión tras conocer ese dictamen: "Yo siempre he defendido la inocencia de toda mi familia y lo sigo manteniendo. Esto es una prueba para que la gente no abra su boca y saque palabras sin pensarlo".

El caso experimentaría un giro. El 23 de octubre de 2019, la Corte Provincial de Justicia de Guayas revocó la sentencia tras una audiencia de apelación.

No obstante, unos once perjudicados presentaron un recurso de casación. Finalmente en 2022, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró improcedente el recurso. En su justificación se argumentó que no era posible modificar la sentencia sin la impugnación de la Fiscalía, ya que dicha institución no fue quien presentó el recurso de casación, cuando así la constitución lo determina.

Sigue pendiente una respuesta de la Fiscalía y de los exparticipantes de los reality. Arturo Viscarra dijo que prefería no referirse al tema.

Casi al final de la lista consta el asesinato de Álex, el León, Paredes. Varios sicarios llegaron al gimnasio donde Paredes ofrecía sus servicios como entrenador. Con fusil en mano, los atacantes abrieron fuego y huyeron en una camioneta roja, el 17 de abril pasado.

SEÑALAMIENTOS DE UNA AGRESIÓN

Publicación de Instagram de la persona que acusa a Sergio Yonfá. Cortesía

El último escándalo de este recuento involucra a Sergio Yonfá, exparticipante de Combate y BLN. Su pareja, Génesis Jaramillo Rosero lo acusó de haberla golpeado al punto de causarle lesiones en el rostro. La mujer dijo que necesitaba cirugías por las fracturas que sufrió.

Diario EXPRESO intentó obtener una versión de Yonfá, pero su número celular no estaba disponible. Otros medios de comunicación han intentado hablar con el exparticipante de los reality y él ha evitado dar una respuesta.

Imagen de una historia de Facebook de Sergio Yonfá. Tomada de una cuenta pública, en Facebook.

De chicos reality a hábiles emprendedores Leer más

Estos son los casos con mayor exposición pública y que han terminado de forma trágica o que han tenido implicaciones judiciales.

En la otra cara de la moneda hay casos de exparticipantes de los reality que se han preparado académicamente, incursionan en otro tipo de programas de televisión o que han abierto negocios que gozan de éxito.

Continúa leyendo si restricciones, suscribiéndote aquí a EXPRESO