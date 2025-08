Yulia Bond: La influencer rusa que conquistó Ecuador con estilo y tradición

Su rostro ha sido parte de vallas publicitarias, campañas de moda y editoriales en Ecuador. Pero Yulia Bond no es solo una imagen poderosa: es una mujer que decidió convertir su historia en un puente entre dos países. Desde Rusia, con el alma forjada en rojo, azul y blanco, colores que representan su bandera, llegó a Ecuador para construir una nueva vida, sin renunciar a sus raíces.

Nació en Valuyki, una pequeña ciudad al sur del país transcontinental, donde la disciplina de su abuela y el esfuerzo de su madre la formaron desde niña. “Crecí como hija única, me enseñaron a ser fuerte, independiente y empática”, dice. Esa misma fortaleza la llevó a ganar un concurso de modelaje en su juventud, a pisar su primera portada de revista y, años después, a fundar su propia agencia de modelos en este país.

Ahora tiene 36 años. Es modelo, creadora de contenido, empresaria, esposa de un ecuatoriano y madre. Y todo eso convive en armonía porque, como ella misma afirma, su familia es su prioridad absoluta.“La infancia de los hijos ocurre una sola vez”, asegura con una convicción que emociona. Cada reel, cada campaña, cada paso creativo que da en redes, tiene detrás el apoyo de su esposo y una red de seguidoras que le permite florecer.

Desde Instagram, Yulia construyó una comunidad que no solo conecta con su estilo clásico y sofisticado, sino también con su forma cálida de contar la vida. Habla de la cultura rusa con humor, amor y nostalgia. Comparte costumbres, sabores, música y recuerdos. En un video puede mostrar cómo se prepara una comida típica y, al siguiente posar para diversas marcas locales con la misma soltura y autenticidad.

No teme decir que empezó su carrera de modelo en Ecuador después de los 25, siendo ya mamá. “No se rindan”, aconseja a otras mujeres que sueñan con emprender caminos similares. “Lo que es para ti, nadie te lo podrá quitar”. Así habla Yulia Bond: con dulzura firme, con el rojo de la pasión, el azul de la profundidad y el blanco de la fe.

Una historia que cruzó continentes

¿Cómo empezó su historia de amor con Ecuador?

El amor fue el puente que me trajo hasta aquí, mi esposo es ecuatoriano. Vine hace más de diez años y desde entonces este país me abrió el corazón. Aquí formé mi familia, crié a mis hijos y encontré un lugar donde me siento en casa.

¿Qué fue lo más raro o inesperado que le pasó la primera vez que salió a la calle en Ecuador?

Me sorprendió mucho que todos saludaran con tanta naturalidad, incluso sin conocerte. En Rusia eso no pasa, y al principio me parecía curioso… pero ahora es una de las cosas que más amo.

¿Y la hora ecuatoriana?

(Risas) Al principio me costó entenderla. Yo llegaba cinco minutos antes a todo: cumpleaños, eventos… y no había nadie. Pensaba: ‘¿Me habré equivocado de lugar?’. Aprendí que acá llegar puntual es llegar demasiado temprano. Ahora ya estoy entrenada.

¿Hay algo que los ecuatorianos jamás entenderían de los rusos… y viceversa?

En Rusia somos más reservados, no hablamos tanto de lo que sentimos. Y para un ruso puede ser difícil entender esa alegría espontánea, ese ritmo relajado y esa calidez que tienen los ecuatorianos.

¿Qué parte de su identidad rusa defiende con uñas y dientes?

El idioma. Me esforcé para que mis hijos hablaran ruso perfecto, sin acento. También defiendo el ritual del té caliente: algo simple, pero muy nuestro.

Desde campañas de moda hasta contenidos sobre cultura rusa, Yulia conecta con su audiencia. Fotos: Miguel Canales

Del sur de Rusia a vallas ecuatorianas

La hemos visto en publicidades de diferentes marcas. ¿Cómo comenzó su carrera internacional?

Desde niña jugaba a desfilar en la tienda de ropa de mi mamá. Más tarde, ya en Bélgorod, empecé a hacer sesiones de fotos, pero todo cambió cuando gané el concurso Estatus Bélgorod y aparecí en la portada de una revista. Acá en Ecuador, empecé luego de ser mamá, a mis 25 años, y fue el mejor comienzo.

¿Hoy de qué se compone su emprendimiento?

Mi marca tiene tres pilares: una agencia de modelos con talento europeo en Ecuador, mi trabajo como creadora de contenido y una perfumería nicho donde traigo fragancias únicas.

¿Qué no puede faltar en un reel suyo para que funcione?

Autenticidad. Más allá de lo visual, lo que conecta es la emoción. Me gusta mostrar Ecuador desde mis ojos de extranjera, y muchos me escriben diciendo que eso les hace amar aún más a este país.

¿Cómo logra equilibrar su rol de mamá, influencer y emprendedora?

Ser mamá es mi prioridad. El resto lo puedo hacer gracias al apoyo de mi esposo y su familia. Esa red me permite organizarme y mantener el equilibrio.

Ping-pong

Una ciudad que siente como su hogar: Guayaquil, donde está mi realidad y mi familia. Y Valuyki, mis raíces.

Un accesorio que le da fuerza: Un anillo formado por tres aros entrelazados, símbolo de mi mamá, mi papá y yo. Aunque estemos lejos, siempre estamos unidos.

Palabra rusa que ama: ‘Molodets’ (Молодец). Es como decir ‘¡bien hecho!’, pero con mucho cariño y orgullo. Es una palabra que siempre uso con mis hijos.

Plato ecuatoriano que conquistó su corazón: ¡Tres! Amo el ceviche, la majara y el pulpo al ajillo. No puedo elegir solo uno.

Tradición rusa que se niega a dejar: Celebrar el Año Nuevo a la rusa: con nuestra música y platos típicos. También las canciones y cuentos que les leo a mis hijos y, claro, tener siempre una taza de té cerca.

